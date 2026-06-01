Россия запретила ввоз черешни, винограда, персиков и абрикосов из Армении. Давление на Ереван продолжается менее чем за неделю до выборов

Россия со 2 июня вводит временный запрет на ввоз из Армении косточковых фруктов и винограда, заявили в Россельхознадзоре. Под ограничения попали вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики, нектарины и свежий виноград. Ведомство объяснило решение якобы участившимися случаями нарушений при поставках армянской продукции.

В сообщении Россельхознадзора говорится, что запрет будет действовать до выработки «алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции». Кроме того, ограничен транзит этой продукции через Россию в другие страны Евразийского экономического союза.

Это уже не первая мера, введенная Россией против армянского экспорта за последние недели. Ранее Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбной продукции из Армении, сделав исключение лишь для двух предприятий, которые прошли российскую инспекцию. Тогда ведомство заявило, что часть армянских производителей не допустила российских специалистов на свои объекты, а поставки остальных компаний должны быть остановлены до урегулирования ситуации.

Армянские власти и наблюдатели связывают действия Москвы не только с санитарными или ветеринарными претензиями, но и с ухудшением отношений между двумя странами. За последние недели Россия также ограничила импорт армянских цветов, минеральной воды, коньяка, вина, овощей и клубники.

Ограничения совпали с резким ухудшением отношений между Москвой и правительством премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Ереван последовательно дистанцируется от российских интеграционных структур, углубляет сотрудничество с ЕС и США и обсуждает перспективы европейской интеграции.

29 мая лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана потребовали от Армении определиться между членством в Евразийском экономическом союзе и курсом на вступление в Европейский союз. В совместном заявлении говорилось о рисках для экономической безопасности стран ЕАЭС, связанных с подготовкой Армении к европейской интеграции.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Ереван о возможном повторении «украинского сценария», заявив, что именно так, по его мнению, начинались события в Украине. Ранее с похожими предупреждениями выступал и Владимир Путин, который связывал войну в Украине с курсом Киева на сближение с Европейским союзом.

Пашинян в ответ заявил, что вопрос выбора между ЕС и ЕАЭС пока носит «теоретический характер» и выносить его на референдум преждевременно. По его словам, Армения продолжит работать в рамках ЕАЭС до тех пор, пока такой выбор не станет неизбежным. При этом премьер признал, что отношения с Россией находятся «на этапе трансформации».

Давление на Ереван усиливается менее чем за неделю до парламентских выборов, назначенных на 7 июня. Как отмечал в разговоре с The Insider электоральный аналитик Роман Удот, запреты на импорт товаров давно используются Москвой как инструмент политического давления на соседние страны. Он напомнил, что аналогичные меры ранее применялись против Грузии и Молдовы, а последствия таких ограничений в конечном итоге отражаются и на российских потребителях через сокращение выбора и рост цен.