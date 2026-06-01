Пашинян ответил на требование референдума о выборе между ЕС и ЕАЭС: «Пока это теоретический выбор, выносить его на референдум неразумно»

Армения продолжит работать в рамках Евразийского экономического союза, «пока выбор между ЕС и ЕАЭС не станет неизбежным», заявил глава армянского правительства Никол Пашинян. Видеообращение опубликовано на странице премьер-министра в Facebook.

По словам Пашиняна, решение должен принять народ Армении посредством референдума, однако говорить о его проведении еще слишком рано:

«Решение, естественно, должен принять народ Республики Армения посредством референдума. В какой момент состоится этот референдум — тоже очень существенный вопрос. Во всяком случае, до тех пор пока Армения официально не обратилась за членством в ЕС или не приблизилась к статусу кандидата в члены ЕС, проведение какого-либо референдума нелогично. Почему? Потому что, по сути, нет оснований, то есть баланс не сформирован для того, чтобы мы могли представить народу выбор — пойти по этому пути или по другому пути. Другими словами, сегодня этот выбор носит теоретический характер, а выносить теоретический выбор на референдум, конечно, не так уж разумно».

Пашинян также отметил, что отношения Еревана с Москвой «находятся на этапе трансформации». «В условиях этой новой реальности мы устанавливаем с Россией новые отношения», — подчеркнул премьер-министр Армении.

29 мая лидеры стран — членов ЕАЭС (России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана) выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум, чтобы выбрать между сохранением членства в этой организации и вступлением ЕС. В документе говорилось о «существенных рисках для экономической безопасности государств — членов ЕАЭС, возникающих в связи с подготовкой Республики Армения ко вступлению в Европейский союз» и «необходимости предотвращения связанного с этим ущерба государствам — членам Союза».

1 июня Владимир Путин поговорил с Пашиняном по телефону, сообщает пресс-служба Кремля. Путин поздравил армянского премьера с днем рождения (Пашиняну исполнился 51 год), также обсуждались итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета, прошедшего 29 мая в Астане.