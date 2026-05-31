Лукашенко вслед за Путиным пригрозил Армении «украинским сценарием» из-за сближения с ЕС за неделю до выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил Армению о возможном повторении «украинского сценария», комментируя курс Еревана на сближение с Европейским союзом. Заявление прозвучало после саммита Евразийского экономического союза в Астане, где союзники России потребовали от Армении определиться между ЕС и ЕАЭС.

«Армянам надо быть очень аккуратными, чтобы, упаси господь, не повторить то, что произошло в Украине… В Украине все ровно так начиналось. Вы это помните. Чтобы они, армяне, которые только что вышли из одной войны, не попали в тяжелую ситуацию в связи с этим»,

— заявил Лукашенко журналистам.

По его словам, армянским властям не следует спешить с выбором внешнеполитического курса. Лукашенко также заявил, что нынешний курс Еревана выгоден внешним силам, и раскритиковал состоявшийся в мае саммит ЕС — Армения.

Вице-премьер Армении Мгер Григорян в ответ заявил, что Ереван в настоящее время не рассматривает сценарий выхода из ЕАЭС. «Сейчас мы просто не рассматриваем такого сценария», — сказал он. Григорян также выразил надежду, что возникшие в последнее время проблемы с поставками армянских товаров в Россию носят технический характер и вскоре будут устранены.

Накануне лидеры России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана выпустили совместное заявление, в котором потребовали от Армении провести референдум и определиться между вступлением в Европейский союз и сохранением членства в ЕАЭС. Страны также договорились подготовить к декабрю доклад о последствиях возможной приостановки действия договора о Евразийском экономическом союзе в отношении Армении.

Ранее Владимир Путин также предупреждал Армению о последствиях европейской интеграции. По его словам, конфликт в Украине стал следствием курса Киева на сближение с Европейским союзом. Позднее российский МИД вызвал в Москву для консультаций посла России в Армении Сергея Копыркина, объяснив это шагами армянского руководства по сближению с ЕС.

Давление на Ереван усиливается менее чем за неделю до парламентских выборов, назначенных на 7 июня. За последние недели Россия запретила импорт ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, коньяк, вино, овощи и клубнику. В Армении и среди наблюдателей эти меры связывают с ухудшением отношений между Москвой и правительством Никола Пашиняна, которое взяло курс на углубление сотрудничества с ЕС и США.