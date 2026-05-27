Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.67

EUR

83.3

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

102

 

 

 

 

 

Новости

Латвия развернет на границе с Россией мобильные подразделения для перехвата беспилотников

The Insider
Учения по борьбе с беспилотниками Baltic Trust 25, Латвия, август 2025 год. Фото: AFP

Учения по борьбе с беспилотниками Baltic Trust 25, Латвия, август 2025 год. Фото: AFP

Латвия в ближайшие дни развернет на границе с Россией мобильные подразделения по перехвату беспилотников. Об этом пишет Defense News со ссылкой на заявление главы Центра компетенций по автономным системам латвийских вооруженных сил Модриса Кайришса, сделанное на брифинге. По его словам, подразделения должны быть в состоянии готовности к началу июня.

Каждая группа будет включать до четырех военнослужащих на автомобилях, оснащенных дронами-перехватчиками от латвийских производителей Origin Robotics и Eraser. Количество подразделений, которые отправятся на границу, Кайришс назвать отказался, сказав, что это секретная информация.

В интервью Defense News Кайришс отметил, что поначалу борьба с БПЛА будет осуществляться, исходя из имеющихся возможностей. «Нам нужно много команд, чтобы полностью охватить границу», — добавил он. По словам Кайришса, такие группы нельзя считать долгосрочным решением, в будущем следует стремиться к размещению вдоль границы полностью автоматических перехватчиков. Он добавил, что Латвия тестирует эту технологию.

Заявления Кайришса последовали после нескольких инцидентов, когда украинские беспилотники, сбитые с курса российскими средствами РЭБ, залетали в воздушное пространство страны. Два дрона разбились на территории Латвии 7 мая, после чего министр обороны страны Андрис Спрудс подал в отставку. После этого сообщалось еще минимум о трех инцидентах (1, 2, 3). 19 мая авиация НАТО впервые сбила дрон над соседней Эстонией.

Вслед за министром обороны в отставку ушло всё правительство Латвии.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  2. Дешево, но сердито. Как украинские дроны-перехватчики научились сбивать «Шахеды» и что это значит для войны в Иране
  3. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  4. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  5. Ухилянтова пята. Как Украина преодолевает кризис комплектования ВСУ

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте