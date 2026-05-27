Латвия развернет на границе с Россией мобильные подразделения для перехвата беспилотников

Латвия в ближайшие дни развернет на границе с Россией мобильные подразделения по перехвату беспилотников. Об этом пишет Defense News со ссылкой на заявление главы Центра компетенций по автономным системам латвийских вооруженных сил Модриса Кайришса, сделанное на брифинге. По его словам, подразделения должны быть в состоянии готовности к началу июня.

Каждая группа будет включать до четырех военнослужащих на автомобилях, оснащенных дронами-перехватчиками от латвийских производителей Origin Robotics и Eraser. Количество подразделений, которые отправятся на границу, Кайришс назвать отказался, сказав, что это секретная информация.

В интервью Defense News Кайришс отметил, что поначалу борьба с БПЛА будет осуществляться, исходя из имеющихся возможностей. «Нам нужно много команд, чтобы полностью охватить границу», — добавил он. По словам Кайришса, такие группы нельзя считать долгосрочным решением, в будущем следует стремиться к размещению вдоль границы полностью автоматических перехватчиков. Он добавил, что Латвия тестирует эту технологию.

Заявления Кайришса последовали после нескольких инцидентов, когда украинские беспилотники, сбитые с курса российскими средствами РЭБ, залетали в воздушное пространство страны. Два дрона разбились на территории Латвии 7 мая, после чего министр обороны страны Андрис Спрудс подал в отставку. После этого сообщалось еще минимум о трех инцидентах (1, 2, 3). 19 мая авиация НАТО впервые сбила дрон над соседней Эстонией.

Вслед за министром обороны в отставку ушло всё правительство Латвии.