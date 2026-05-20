«Дело гиперзвуковиков» стало самым массовым делом против ученых-«госизменников» в России. Восемь его фигурантов старше 60 лет — T-Invariant

Фото: один из фигурантов «дела гиперзвуковиков» Дмитрий Колкер, скончавшийся во время следствия / Reuters

В начале мая суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков, занимавшихся исследованием гиперзвука, к реальным срокам в 12,5 года по делу о «госизмене». Их истории стали частью так называемого «дела гиперзвуковиков» — самого масштабного уголовного преследования ученых в современной России. Подробности рассказало издание T-Invariant. 

11 ученых за 11 лет 

«Дело гиперзвуковиков» началось в 2015 году с задержания Владимира Лапыгина, специалиста Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). На тот момент ему было 75 лет, а на момент УДО — 79. 

После его дела приговоры по статье о госизмене получили еще 10 ученых.  

  • Виктор Кудрявцев, 74 года. Сотрудник ЦНИИмаш, который, по версии силовиков, передавал секретную информацию бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики. 

    Следствие по его уголовному делу было приостановлено по медицинским показаниям, но ученый год и два месяца провел в СИЗО. Из-за этого у него возникли осложнения после лечения онкологического заболевания, и в 2021 году Кудрявцев скончался.
  • Роман Ковалëв, 56 лет. Заместитель завкафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальник Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИМаш. Был задержан в июне 2019-го.

    В июне 2020 года суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Весной 2022-го ученого освободили по болезни — у него был диагностирован рак в последней степени. Через две недели после освобождения он умер.
  • Анатолий Губанов, 63 года. Главу отделения аэродинамики самолетов и ракет Центрального аэрогидродинамического института. Был арестован в конце 2020 года. Сейчас он отбывает в колонии строгого режима наказание в 12 лет, назначенное в 2023-м. 
  • Валерий Голубкин, 68 лет. Доцент МФТИ и научный сотрудник Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ). Обыски у Голубкина прошли в день ареста Губанова, Голубкин — его подчиненный. 

    В письме из СИЗО Голубкин позднее писал, что его арест последовал за показаниями начальника, который пошел на сделку со следствием. Его адвокат рассказывал, что в основу дела легли открытые отчеты физика, которые были подготовлены по проекту сотрудничества с европейским институтом. В июне 2023-го суд приговорил его к 12 годам колонии. 
  • Александр Куранов, 73 года. Глава Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем. Куранов был арестован в августе 2021-го. Из всех фигурантов дела он получил самый меньший срок — 7 лет, притом что минимальный за госизмену — 12 лет. 

    Куранов сотрудничал со следствием и, по данным T-invariant, дал показания как минимум против двух своих коллег: Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.
  • Анатолий Маслов, 75 лет. Главный научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН (ИТПМ), Новосибирск. 

    С задержания Маслова в 2022 году началась «новосибирская» ветка «гиперзвукового дела», которая была связана с работой ИТПМ, отмечает T-Invariant. В мае 2024-го его приговорили к 14 годам колонии. За два месяца до приговора ученый пережил в СИЗО сердечный приступ. 
  • Дмитрий Колкер, 54 года. Научный сотрудник Института лазерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета. 

    Ученого арестовали 30 июня 2022 года: силовики забрали его из больницы, куда его госпитализировали накануне, рассказывали The Insider родственники физика. Колкера доставили в Москву и отправили в СИЗО «Лефортово». 2 июля стало известно, что его госпитализировали, на следующий день он скончался. 
  • Александр Шиплюк, 55 лет. Директор ИТПМ. Арестовали в августе 2022-го. Обвинение просило назначить ему максимально возможное наказание в 20 лет лишения свободы, суд в сентябре 2024-го отправил его в колонию на 15 лет. 
  • Валерий Звегинцев, 79 лет. Стал третьим научным сотрудником ИТПМ, задержанным по подозрению в госизмене. Был арестован весной 2023 года. 

    Только после его ареста коллектив института отреагировал на репрессии публично. На его сайте появилось открытое письмо в поддержку ученых, в котором сотрудники признавались, что «не только боятся за судьбу коллег», но и «просто не понимают, как дальше делать свое дело». В мае этого года Звегинцева приговорили к 12,5 года колонии. 
  • Владислав Галкин, 68 лет. Доцент Томского политехнического университета, соавтор Звегинцева и Шиплюка. О его аресте стало известно в декабре 2023 года. В один день со Звегинцевым его тоже приговорили к 12,5 года лишения свободы.

«Легко надавить»

Из одиннадцати арестованных по «делу гиперзвуковиков» восемь на момент задержания были пожилыми людьми (от 63 до 79 лет).

Самым пожилым ученым-госизменником стал Валерий Звегинцев. На момент вынесения приговора ему было 82 года. Ему предстоит сидеть до 93 лет, а его ближайшему коллеге Анатолию Маслову — до 90. 

Как отмечает в разговоре с T-Invariant основатель проекта «Первый отдел» Иван Павлов, силовики сознательно выбирали пожилых ученых как легких жертв, потому что на них легко надавить:

«„Гиперзвуковое дело“ началось, когда Путин на одном из мероприятий брякнул, что российский гиперзвук самый гиперзвучный и разведки всего мира охотятся за сведениями о нем. Кое-кто это услышал и решил монетизировать по-чиновничьи, то есть выслужиться. И началась охота. А это просто все делается. Все эти ученые, все эти НИИ — они же как на ладони. Посмотрели, какие международные проекты они вели в прошлом, и дали им переоценку. Если раньше это считалось нормой, то после того, как у Путина возникла эта идея фикс, стали искать, какой информацией они обменивались с иностранцами... И несмотря на заключения комиссий по возможности открытого опубликования (а они были), не составляло большого труда доказать, что ученые отправляли эти данные, то есть делились секретным». 

