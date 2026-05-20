«Дело гиперзвуковиков» стало самым массовым делом против ученых-«госизменников» в России. Восемь его фигурантов старше 60 лет — T-Invariant

В начале мая суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков, занимавшихся исследованием гиперзвука, к реальным срокам в 12,5 года по делу о «госизмене». Их истории стали частью так называемого «дела гиперзвуковиков» — самого масштабного уголовного преследования ученых в современной России. Подробности рассказало издание T-Invariant.

11 ученых за 11 лет

«Дело гиперзвуковиков» началось в 2015 году с задержания Владимира Лапыгина, специалиста Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш). На тот момент ему было 75 лет, а на момент УДО — 79.

После его дела приговоры по статье о госизмене получили еще 10 ученых.

Виктор Кудрявцев , 74 года . Сотрудник ЦНИИмаш, который, по версии силовиков, передавал секретную информацию бельгийскому Фон-Кармановскому институту гидродинамики.



Следствие по его уголовному делу было приостановлено по медицинским показаниям, но ученый год и два месяца провел в СИЗО. Из-за этого у него возникли осложнения после лечения онкологического заболевания, и в 2021 году Кудрявцев скончался.

В июне 2020 года суд приговорил его к 7 годам колонии строгого режима. Весной 2022-го ученого освободили по болезни — у него был диагностирован рак в последней степени. Через две недели после освобождения он умер.

, 63 года. Главу отделения аэродинамики самолетов и ракет Центрального аэрогидродинамического института. Был арестован в конце 2020 года. Сейчас он отбывает в колонии строгого режима наказание в 12 лет, назначенное в 2023-м.



В письме из СИЗО Голубкин позднее писал, что его арест последовал за показаниями начальника, который пошел на сделку со следствием. Его адвокат рассказывал, что в основу дела легли открытые отчеты физика, которые были подготовлены по проекту сотрудничества с европейским институтом. В июне 2023-го суд приговорил его к 12 годам колонии.

Куранов сотрудничал со следствием и, по данным T-invariant, дал показания как минимум против двух своих коллег: Анатолия Маслова и Александра Шиплюка.

С задержания Маслова в 2022 году началась «новосибирская» ветка «гиперзвукового дела», которая была связана с работой ИТПМ, отмечает T-Invariant. В мае 2024-го его приговорили к 14 годам колонии. За два месяца до приговора ученый пережил в СИЗО сердечный приступ.

Ученого арестовали 30 июня 2022 года: силовики забрали его из больницы, куда его госпитализировали накануне, рассказывали The Insider родственники физика. Колкера доставили в Москву и отправили в СИЗО «Лефортово». 2 июля стало известно, что его госпитализировали, на следующий день он скончался.

Только после его ареста коллектив института отреагировал на репрессии публично. На его сайте появилось открытое письмо в поддержку ученых, в котором сотрудники признавались, что «не только боятся за судьбу коллег», но и «просто не понимают, как дальше делать свое дело». В мае этого года Звегинцева приговорили к 12,5 года колонии.

Владислав Галкин, 68 лет. Доцент Томского политехнического университета, соавтор Звегинцева и Шиплюка. О его аресте стало известно в декабре 2023 года. В один день со Звегинцевым его тоже приговорили к 12,5 года лишения свободы.

«Легко надавить»

Из одиннадцати арестованных по «делу гиперзвуковиков» восемь на момент задержания были пожилыми людьми (от 63 до 79 лет).

Самым пожилым ученым-госизменником стал Валерий Звегинцев. На момент вынесения приговора ему было 82 года. Ему предстоит сидеть до 93 лет, а его ближайшему коллеге Анатолию Маслову — до 90.

Как отмечает в разговоре с T-Invariant основатель проекта «Первый отдел» Иван Павлов, силовики сознательно выбирали пожилых ученых как легких жертв, потому что на них легко надавить: