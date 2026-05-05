Суд в Новосибирске приговорил двух ученых-физиков, занимавшихся исследованием гиперзвука, к 12,5 года по делу о госизмене

Научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) им. Христиановича Сибирского отделения РАН, основателя лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» Валерия Звегинцева задержали в Новосибирске в 2023 году. Затем задержали его коллегу и соавтора из Томска Владислава Галкина. Их обвинили в госизмене — предположительно, из-за публикации статьи о газовой динамике в зарубежном журнале.

В 2024 году суды вынесли приговоры еще двоим ученым из ИТПМ, обвиненным в госизмене. Бывшему директору института Александру Шиплюку дали 15 лет, а бывшему главному научному сотруднику Анатолию Маслову — 14 лет лишения свободы.

Весной 2023 года сотрудники ИТПМ написали открытое письмо в защиту арестованных коллег, предупредив «о надвигающемся крахе» российской аэродинамической науки:

«Материалы всех трех уголовных дел закрыты от общества, однако мы знаем из открытых источников, что деяния, за которые наши коллеги могут провести за решеткой все оставшиеся годы жизни, представляют собой то, что во всем мире и в том числе в России считается просто обязательной составляющей добросовестной и качественной научной деятельности: выступление с докладами на международных семинарах и конференциях, публикация статей в высокорейтинговых журналах, участие в международных научных проектах».

По словам ученых, они не понимают, как дальше работать в условиях, когда «любая статья или доклад может стать причиной обвинений в государственной измене».