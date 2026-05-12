Японский производитель чипсов начнет выпускать снеки в черно-белых упаковках из-за дефицита краски, вызванного войной на Ближнем Востоке

Одна из крупнейших японских компаний по производству снеков и чипсов Calbee приняла решение на время сменить дизайн своих упаковок и использовать только два цвета — черный и белый. Причина заключается в дефиците нефтехимических продуктов, которые используются в красках, из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в заявлении компании.

Calbee уточнила, что эта мера временная и затронет 14 видов продукции. Черно-белые упаковки появятся на полках с 25 мая. Прозводитель заверил, что изменение дизайна не отразится на качестве товара.

В пресс-релизе компании уточняется, что такая мера нужна для поддержания стабильных продаж. Они оказались под угрозой из-за перебоев с поставками «определенных видов сырья» из-за войны США и Израиля против Ирана. Конфликт на Ближнем Востоке затруднил экспорт энергоносителей из региона.

Смолы, получаемые из нафты — производного сырой нефти, — обычно используются в качестве основного ингредиента для промышленных упаковочных красок. Япония импортирует примерно 40% потребляемой нефти именно из охваченного конфликтом региона, отмечает Reuters.

В марте другой популярный производитель чипсов, Yamayoshi Seika, уже приостанавливал производство, также связывая эту вынужденную меру с войной. Компания тогда объясняла это решение нехваткой топлива для производства.

Цены на нефть и топливо по всему миру выросли на фоне войны на Ближнем Востоке, которая повлекла за собой проблемы с поставками. Это отразилось на разных отраслях по всему миру. Например, из-за роста цен на топливо о сокращении авиаперевозок объявила европейская авиакомпания Lufthansa, а крупнейший американский лоукостер Spirit Airlines объявил о закрытии.