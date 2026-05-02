Крупнейший американский лоукостер Spirit Airlines закрывается. В качестве причины там назвали рост цен на нефть

Фото: Getty Images

Один из крупнейших лоукостеров в США Spirit Airlines 2 мая сообщил о намерении начать ликвидацию компании. В качестве одной из причин в компании назвали повышение цен на нефть, которое было спровоцировано войной на Ближнем Востоке. Сообщение об этом появилось на сайте компании. 

«К сожалению, несмотря на усилия компании, недавний существенный рост цен на нефть и другие факторы, оказывающие значительное давление на бизнес, существенно повлияли на финансовые перспективы Spirit. В отсутствие дополнительного финансирования у компании Spirit не оставалось иного выбора, кроме как начать сворачивать деятельность», — говорится в пресс-релизе. 

Компания сталкивалась с финансовыми трудностями на протяжении последних нескольких лет, начиная с пандемии COVID-19. 

В Spirit Airlines отметили, что в марте этого года компания достигла соглашения о реструктуризации, «которое бы позволило выйти из кризисной ситуации». Однако именно рост цен на топливо последние несколько недель не оставил компании иного выбора, кроме как принять решение о закрытии.

Spirit была бюджетной авиакомпанией, которая выполняла рейсы по всей территории США, а также стран Карибского бассейна. 

Цены на нефть и топливо по всему миру выросли на фоне войны на Ближнем Востоке, которая повлекла за собой проблемы с поставками. На этой неделе цена нефти марки Brent на лондонской бирже превысила $120 за баррель впервые с лета 2022 года. 

Из-за роста цен на топливо ранее о сокращении авиаперевозок объявила европейская авиакомпания Lufthansa. 

