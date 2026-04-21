Lufthansa отменяет 20 тысяч рейсов из-за удвоения цен на авиатопливо в свете блокады Ормузского пролива

Фото: AP Photo/Michael Probst,file

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa убирает из расписания 20 тысяч коротких рейсов с мая по октябрь, что станет одним из крупнейших сокращений рейсов в мировой авиации с начала иранского конфликта, пишет Financial Times. Параллельно нидерландская KLM отменила 160 рейсов на ближайший месяц.

Lufthansa начала отменять около 120 рейсов в сутки с понедельника и закрывает убыточные направления из Мюнхена и Франкфурта до середины октября. Компания объяснила решение двукратным ростом стоимости авиакеросина после начала иранского конфликта, по ее данным, 20 тысяч отмененных рейсов позволят сэкономить около 40 тысяч метрических тонн топлива. Конкретное расписание на летние месяцы будет опубликовано в конце апреля или начале мая.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), у Европы осталось около пяти недель, обеспеченных запасами авиакеросина. Авиакомпании по всему миру сокращают маршруты или повышают цены на фоне закрытия Ормузского пролива. Delta Air Lines в этом месяце анонсировала сокращение убыточных направлений примерно на 3,5%, рассчитывая таким образом компенсировать $1 млрд дополнительных расходов. Азиатские авиакомпании — Cathay Pacific, Air Asia X и Air New Zealand — также урезают маршруты. Большинство перевозчиков мира ввели топливные надбавки или подняли стоимость билетов.

Авиационное топливо в начале апреля торговалось выше $1800 за тонну — на 120% дороже докризисного уровня.

