Европе хватит авиатоплива на шесть недель — глава Международного энергетического агентства

Запасов авиационного керосина в Европе осталось примерно на шесть недель, вскоре могут начаться отмены рейсов, если поставки нефти будут и дальше заблокированы из-за войны в Иране. Об этом директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Associated Press, охарактеризовав ситуацию как крупнейший энергетический кризис в истории. По его словам, скоро появятся новости о том, что рейсы между отдельными городами в Европе отменяют из-за нехватки топлива.

Бироль, возглавляющий агентство с 2015 года, предупредил, что кризис, вызванный перекрытием поставок нефти, газа и других ресурсов через Ормузский пролив, ударит по мировой экономике — и чем дольше он продлится, тем хуже, по его словам, будут последствия. Они проявятся в росте цен на бензин, газ и электроэнергию, и сильнее всего пострадают не те страны, «чей голос хорошо слышен», — основной удар примут на себя развивающиеся государства Азии, Африки и Латинской Америки.

Впрочем, глава МЭА отметил, что ни одна страна не защищена от кризиса. Он предупредил, что без окончания войны и возобновления стабильной работы пролива часть нефтепродуктов может просто скоро закончиться. Более 110 танкеров с нефтью и свыше 15 газовозов со сжиженным природным газом сейчас ждут в Персидском заливе возможности пройти через Ормузский пролив. Они могли бы смягчить дефицит, но даже этого недостаточно, уточнил Бироль.

Отдельно Бироль высказался против системы пропускных пошлин, которую Тегеран ввел для части судов. По его мнению, если такая практика закрепится, ее будет крайне сложно отменить, и есть риск, что аналогичный режим начнут применять на других стратегически важных водных путях, включая Малаккский пролив в Азии.

Даже если война завершится мирным соглашением, вернуться к довоенным объемам добычи быстро не получится. По оценке Бироля, в регионе пострадали более 80 ключевых энергетических объектов, а свыше трети из них получили тяжелые или очень тяжелые повреждения. Восстановление, по его словам, займет до двух лет постепенной работы.

В середине марта МЭА потребовало от стран-членов совокупно выбросить на рынок 400 млн баррелей нефти из запасов, чтобы сбить ценовой скачок, спровоцированный войной. Тогда цена Brent в ходе торгов дошла до $119,5 за баррель — максимума с лета 2022 года.