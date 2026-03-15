МЭА: Нефть из стратегических резервов Азии начнет поступать на рынок сразу, из Европы и Америки — в конце марта

Нефть из стратегических резервов стран Азии и Океании начнет поступать на мировой рынок немедленно, тогда как поставки из Европы и стран Америки ожидаются с конца марта. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), опубликовавшее обновленные детали реализации решения о высвобождении 400 млн баррелей нефти из экстренных запасов.

По данным агентства, страны-участницы согласились предоставить 271,7 млн баррелей из государственных резервов, 116,6 млн — из обязательных запасов нефтяной отрасли и еще 23,6 млн баррелей — из других источников. Крупнейший вклад в высвобождение резервов внесут государства Северной и Южной Америки — 195,8 млн баррелей. Страны Азии и Океании выделят 108,6 млн баррелей, а европейские государства — 107,5 млн.

Около 72% высвобождаемых запасов составит сырая нефть, 28% — нефтепродукты. В МЭА отметили, что высвобождение резервов должно смягчить последствия перебоев в поставках нефти, вызванных войной на Ближнем Востоке и угрозой судоходству через Ормузский пролив.

Решение о коллективном использовании стратегических запасов страны МЭА приняли 11 марта на внеочередном заседании. Это крупнейшее высвобождение резервов в истории агентства и шестой случай коллективных экстренных мер с момента его создания в 1974 году. В МЭА подчеркнули, что ключевым фактором стабилизации нефтяного рынка остается восстановление безопасного судоходства через Ормузский пролив.

