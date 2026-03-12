Расследования
Репортажи
Аналитика
  • USD81.05
  • EUR92.66
  • OIL103.14
Поддержите нас English
  • 373
Новости

Международное энергетическое агентство выпустит на рынок 400 млн баррелей нефти. Это крупнейший объем в истории агентства

Международное энергетическое агентство (МЭА) 11 марта распорядилось высвободить 400 млн баррелей нефти из своих резервов, чтобы компенсировать потери от перебоев с поставками, которые вызваны войной на Ближнем Востоке. Как говорится в сообщении агентства, в ходе внеочередного заседания МЭА все 32 страны-члена согласились на эту меру.

Это крупнейший в истории МЭА объем высвобожденной нефти. Речь идет о трети чрезвычайного запаса агентства, который составляет 1,2 млрд баррелей. «Проблемы, с которыми мы сталкиваемся на нефтяном рынке, беспрецедентны по масштабу, поэтому я очень рад, что страны — члены МЭА отреагировали на них беспрецедентными по масштабу чрезвычайными коллективными действиями», — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

За время существования МЭА, созданного в 1974 году, подобные коллективные меры принимались пять раз: в 1991, 2005, 2011 годах и дважды в 2022 году.

После того как Израиль и США 28 февраля начали совместную военную операцию против Ирана, тот ответил ударами по всему региону, а также начал препятствовать судоходству в Ормузском проливе, через который ежедневно проходило 20 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов — примерно 25% всего мирового экспорта. По оценке МЭА, сейчас объем нефти, проходящий через пролив, составляет менее 10% от прежнего уровня. Из-за этого страны региона значительно сократили объемы добычи.

Подпишитесь на нашу рассылку

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Safari