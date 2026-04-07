Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что апрель станет беспрецедентно тяжелым месяцем для мировой энергетики — хуже, чем любой из трех крупнейших нефтяных кризисов прошлого. Об этом он заявил в интервью французской газете Le Figaro.

По словам Бироля, страны Персидского залива сейчас добывают чуть больше половины довоенных объемов нефти, а экспорт газа из региона полностью остановился. Если Ормузский пролив останется закрытым на протяжении всего апреля, мировые рынки потеряют вдвое больше нефти и нефтепродуктов, чем в марте. Глава МЭА назвал происходящее тройным ударом — нефтяным, газовым и продовольственным — и охарактеризовал нынешний кризис как более тяжелый, чем потрясения 1973, 1979 и 2022 годов вместе взятые.

Среди тех, кто пострадает больше других, Бироль назвал развивающиеся страны, которые столкнутся с разгоном инфляции, замедлением экономического роста и увеличением внешнего долга. В Азии под особым ударом находятся Индонезия, Пакистан, Бангладеш и Филиппины, в Африке — большинство государств, не располагающих финансовой подушкой. В тяжелом положении оказался и Ирак, потерявший две трети нефтяных доходов и балансирующий на грани «экономического паралича».

Глава МЭА добавил, что 400 млн баррелей нефти, выпущенных странами — членами МЭА из стратегических резервов, — крупнейшая интервенция в истории агентства — лишь смягчают последствия кризиса, но не устраняют его причину. Единственным настоящим решением Бироль назвал возобновление судоходства через Ормузский пролив. По его словам, в арсенале МЭА остается еще 80% стратегических запасов, и агентство готово задействовать их при необходимости.

Экономист Татьяна Михайлова отметила в комментарии The Insider, что повышение цен на нефть вызовет повышение цен на все товары, поскольку логистическая составляющая неизбежно в них закладывается:

«Это вызовет повышение издержек для всей экономической активности и снижение спроса (так как расходы на бензин оставят меньше средств на все остальные расходы), что приведет к рецессии в глобальном масштабе Насколько долгой и глубокой будет возможная рецессия — зависит от продолжительности и степени повышения цен на нефть».

Решение выпустить на рынок 400 млн баррелей нефти из стратегических резервов стран-членов было принято в МЭА 11 марта единогласно, что стало крупнейшим подобным шагом за всю историю агентства. Интервенция призвана компенсировать выпадение поставок из Персидского залива на фоне перекрытия Ормузского пролива после начала американо-израильской военной операции против Ирана. До этого через пролив ежедневно проходило около 20 млн баррелей нефти — примерно четверть мирового экспорта.