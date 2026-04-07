Индия возобновила закупки венесуэльской нефти, чтобы компенсировать дефицит, возникший из-за войны на Ближнем Востоке

Индия возобновляет закупки венесуэльской нефти, чтобы справиться с дефицитом, возникшим из-за перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока, пишет Bloomberg. Согласно данным Kpler, в апреле в Венесуэле отгрузят 12 млн баррелей нефти, предназначенных для Индии. Это самый большой объем венесуэльской нефти, который индийцы закупили с февраля 2020 года.

Первая партия венесуэльской нефти — почти 1 млн баррелей — уже прибыла в порт Сикка на западном побережье Индии, которым управляет компания Reliance Industries Ltd. Ее доставил турецкий танкер Ottoman Sincerity (IMO 9788710). Кроме того, Reliance Industries Ltd., которая получила у США лицензию на прямую закупку у венесуэльской государственной компании PDVSA, на этой неделе загрузила первую партию на танкер Helios (IMO 9941673). По данным Kpler, бóльшая часть закупленной Индией нефти — флагманская смесь Merey, производимая в Венесуэле.

Reuters уточняет, что Reliance Industries Ltd. закупила напрямую у PDVSA 2 млн баррелей нефти.

Индия — третий крупнейший в мире импортер нефти после Китая и США. При этом почти 40% поставляемой в страну нефти шло с Ближнего Востока через Ормузский пролив, движение по которому было существенно ограничено из-за войны против Ирана, начатой Израилем и США в конце февраля. Венесуэла производит богатые серой смеси, аналогичные ближневосточным. Индия в прошлом была крупным покупателем венесуэльской нефти, пока США не наложили санкции на нефтяной сектор Венесуэлы. 

Вашингтон смягчил ограничения в этом году, после того как американские силы захватили лидера страны Николаса Мадуро, который сейчас находится под арестом в США. Тем не менее покупать венесуэльскую нефть может только небольшая группа компаний, получивших лицензию США. Все доходы от продажи контролирует американское Министерство финансов.

