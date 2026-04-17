Немецкие авиакомпании просят власти задействовать стратегические запасы топлива, а также резервы НАТО на фоне угрозы дефицита

Немецкие перевозчики призывают правительство принять экстренные меры перед пиковым летним сезоном: использовать стратегические запасы авиационного керосина и открыть доступ к трубопроводной системе НАТО для крупнейших хабов — Франкфурта и Мюнхена. Об этом пишет Bloomberg.

Отраслевая ассоциация BDL также выступила за временное снижение углеродных сборов, смягчение требований по экологичному топливу и послабления по компенсациям пассажирам. Обращение связано с нестабильными ценами на топливо и первыми признаками его дефицита в ряде аэропортов на фоне конфликта вокруг Ирана.

Основная часть поставок ранее поступала с Ближнего Востока, и попытки переориентироваться на США пока покрывают лишь около половины дефицита. Рост цен уже бьет по отрасли: Lufthansa объявила о закрытии регионального подразделения CityLine и досрочном выводе из эксплуатации старых самолетов.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Associated Press, что запасов авиакеросина в Европе осталось примерно на шесть недель и вскоре могут начаться отмены рейсов. Кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, Бироль назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории.

По его словам, сильнее всего пострадают развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, однако ни одна страна не защищена. Даже после завершения войны быстро восстановить довоенные объемы добычи не получится: в регионе пострадали более 80 ключевых энергообъектов, восстановление займет до двух лет.