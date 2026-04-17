Немецкие авиакомпании просят власти задействовать стратегические запасы топлива, а также резервы НАТО на фоне угрозы дефицита

Немецкие перевозчики призывают правительство принять экстренные меры перед пиковым летним сезоном: использовать стратегические запасы авиационного керосина и открыть доступ к трубопроводной системе НАТО для крупнейших хабов — Франкфурта и Мюнхена. Об этом пишет Bloomberg. 

Отраслевая ассоциация BDL также выступила за временное снижение углеродных сборов, смягчение требований по экологичному топливу и послабления по компенсациям пассажирам. Обращение связано с нестабильными ценами на топливо и первыми признаками его дефицита в ряде аэропортов на фоне конфликта вокруг Ирана. 

Основная часть поставок ранее поступала с Ближнего Востока, и попытки переориентироваться на США пока покрывают лишь около половины дефицита. Рост цен уже бьет по отрасли: Lufthansa объявила о закрытии регионального подразделения CityLine и досрочном выводе из эксплуатации старых самолетов.

Ранее глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил в интервью Associated Press, что запасов авиакеросина в Европе осталось примерно на шесть недель и вскоре могут начаться отмены рейсов. Кризис, вызванный блокировкой Ормузского пролива, Бироль назвал крупнейшим энергетическим кризисом в истории. 

По его словам, сильнее всего пострадают развивающиеся страны Азии, Африки и Латинской Америки, однако ни одна страна не защищена. Даже после завершения войны быстро восстановить довоенные объемы добычи не получится: в регионе пострадали более 80 ключевых энергообъектов, восстановление займет до двух лет.

  «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  На штурм с VPN. Как блокировка Telegram помешала российским военным

