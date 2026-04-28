Цены на энергоносители вырастут в 2026 году на 24% при условии разблокировки Ормузского пролива в мае — Всемирный банк

Всемирный банк спрогнозировал рост цен на энергоносители в 2026 году на 24% — до максимального уровня со времен полномасштабного вторжения России в Украину четыре года назад. Это базовый сценарий, который предполагает, что острая фаза ближневосточного конфликта завершится в мае. Прогноз опубликован в докладе «Перспективы товарных рынков», сообщает Reuters.

В базовом сценарии предполагается, что объем судоходства через Ормузский пролив к октябрю постепенно вернется к довоенным значениям, однако сам банк признает, что риски смещены в сторону дальнейшего роста цен. Атаки на энергетическую инфраструктуру и перебои с судоходством через пролив, который до войны обеспечивал 35% мировой морской торговли сырой нефтью, спровоцировали крупнейший в истории нефтяной шок предложения. Цены на Brent к середине апреля оставались более чем на 50% выше, чем в начале года. Фьючерсы на июнь во вторник торговались около $109 за баррель — против $69 в среднем за 2025 год. В случае дальнейшего затягивания конфликта Brent может достичь в среднем $115 за баррель в 2026 году, прогнозируют в организации.

В целом цены на сырьевые товары вырастут в 2026 году на 16% — с учетом роста стоимости энергоносителей, удобрений и ряда металлов. Цены на удобрения прогнозируются на 31% выше, чем в прошлом году, — прежде всего из-за удорожания карбамида на 60%. Отмечается, что рост цен на удобрения ударит по доходам фермеров и создаст угрозу будущим урожаям. По оценке Всемирной продовольственной программы ООН, в случае затяжного конфликта в мире станет на 45 млн больше людей с острой нехваткой продовольствия.

«Война бьет по мировой экономике накопленными волнами: сначала через рост цен на энергоносители, затем — на продовольствие, а следом — через инфляцию, которая подтолкнет вверх процентные ставки и сделает долги еще дороже», — заявил главный экономист Всемирного банка Индермит Гилл. По базовому сценарию банка инфляция в развивающихся экономиках составит в 2026 году 5,1% — против 4,7% в прошлом году и на целый процентный пункт выше довоенных прогнозов. При затяжном конфликте она может достичь 5,8%. Рост ВВП развивающихся стран прогнозируется на уровне 3,6% — вместо 4%, которые ожидались до войны.

Как отметил в комментарии The Insider востоковед Руслан Сулейманов, восстановление судоходства в Ормузском проливе не в интересах Ирана:

«Тегеран убедился, что блокада Ормуза является чрезвычайно эффективным инструментом, который прежде никогда не применялся на практике и существовал лишь на уровне угроз. Нынешняя война показала, что это инструмент сдерживания, сопоставимый по своей силе с ядерным оружием. Поэтому, если судоходство и будет восстановлено в довоенном объеме, это произойдет лишь при выполнении условий Тегерана — гарантий ненападения со стороны США и Израиля, снятия хотя бы основных санкций и выплаты компенсаций за причиненный ущерб. Отныне Иран в любой момент может как вводить блокаду пролива, так и снимать ее».

Ранее стало известно, что рост мировых цен на нефть из-за войны на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива приносит России по $150 млн дополнительного дохода ежедневно. Согласно тогдашней оценке аналитиков, если цена российской нефти марки Urals колеблется в районе $70–80 за баррель, российский бюджет должен был только к концу марта дополнительно получить $3,3–4,9 млрд нефтяных налогов.