800 млн молодых людей в развивающихся странах останутся без работы через 10–15 лет — глава Всемирного банка

Фото: Mohamed Hossan | Anadolu Agency | Getty Images

800 млн молодых людей в развивающихся странах рискуют остаться без работы в ближайшие 10–15 лет — такой прогноз озвучил президент Всемирного банка Аджай Банга в интервью Reuters накануне весенних встреч МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

По словам Банги, в ближайшие 10–15 лет трудоспособного возраста достигнут 1,2 млрд человек в развивающихся странах, однако при нынешних темпах роста их экономики смогут создать лишь около 400 млн рабочих мест — дефицит составит 800 млн.

Банга признал, что удерживать внимание финансовых чиновников на долгосрочных проблемах непросто в условиях постоянных краткосрочных потрясений. Тем не менее он заявил о намерении добиваться того, чтобы создание рабочих мест, доступ к электричеству и чистой воде оставались в повестке. Управляющий совет Всемирного банка — Комитет по развитию — обсудит упрощение разрешительных процедур, борьбу с коррупцией, трудовое и земельное законодательство, а также барьеры для открытия бизнеса и торговли.

Помимо занятости, на встречах будет объявлен совместный с другими банками развития проект по обеспечению чистой водой еще 1 млрд человек. Банга предупредил, что без решения проблемы занятости последствия будут серьезными: рост нелегальной миграции и нестабильности. По данным ООН, к 2025 году число вынужденных переселенцев в мире превысило 117 млн человек.

