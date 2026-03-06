Рынок труда США потерял 92 тысячи рабочих мест в феврале. Хаотичная торговая политика Трампа создает неопределенность для бизнеса — эксперт

Американский рынок труда потерял в феврале 92 тысячи рабочих мест, сообщило Министерство труда США, передает The New York Times. Уровень безработицы вырос до 4,4%. Большинство крупных секторов экономики зафиксировали сокращение занятости.

Здравоохранение, традиционно остававшееся одним из главных драйверов найма, лишилось 19 тысяч рабочих мест — во многом из-за забастовки медсестер в Калифорнии, которая вынудила 31 тысячу человек временно прекратить работу.

Строительная отрасль также пострадала — на сей раз из-за снежного шторма, прошедшего по значительной части страны. При этом рост зарплат остается относительно устойчивым: средний почасовой заработок увеличился на 3,8% в годовом выражении.

Данные за предыдущие месяцы были скорректированы в сторону ухудшения: в декабре работодатели сократили 17 тысяч мест, январские показатели также пересмотрены вниз. В совокупности прирост занятости за последние три месяца фактически обнулился.

Американист Ян Веселов пояснил The Insider, что, хотя в феврале сказалось сразу несколько факторов: и снежный шторм, ударивший по строительству, и крупная забастовка в здравоохранении Калифорнии, это не объясняет всей картины — рынок труда ведет себя неуверенно уже несколько месяцев подряд:

«Октябрь — минус 140 тысяч, ноябрь — плюс 41 тысяча, декабрь — минус 17 тысяч, январь — плюс 126 тысяч, февраль — снова минус 92 тысячи. Такая волатильность отчасти связана с ухудшением качества сбора данных в Бюро статистики труда, но в целом, речь идет о системной проблеме. Торговая политика администрации Трампа — постоянные введения пошлин, их отмены, бесконечные корректировки — не дает бизнесу возможности принимать долгосрочные решения: ни об открытии новых предприятий, ни о найме. Это создает устойчивую неопределенность, которая неизбежно отражается на занятости».

