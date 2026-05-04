На московскую библиотеку имени Некрасова составили протокол о «пропаганде ЛГБТ»

На московскую библиотеку имени Некрасова составили административный протокол о «пропаганде ЛГБТ», дело передано на рассмотрение в Басманный районный суд Москвы. На это обратила внимание «Медиазона». Конкретные обстоятельства, послужившие основанием для административного преследования, не раскрываются. Библиотека имени Некрасова — одна из наиболее известных городских публичных библиотек Москвы.

Ранее аналогичные протоколы составлялись в основном на видеоплатформы: «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр Wink и дочернее юрлицо Первого канала. В феврале 2026 года московский суд оштрафовал топ-менеджера Wink на 200 тысяч рублей за предоставление доступа к фильмам с ЛГБТ-тематикой, а три крупных стриминговых платформы получили штрафы от 3 млн до 3,5 млн рублей каждая.

Преследования, связанные с ЛГБТ-тематикой, заметно усилились в конце апреля 2026 года. За одну неделю сразу несколько российских организаций были признаны судами «экстремистскими» — в том числе «Российская ЛГБТ-сеть» (решение петербургского суда от 27 апреля), ярославское движение «Каллисто», самарская инициатива «Ирида» и ряд других структур. 30 апреля полиция Карачаево-Черкесии задержала 16 участников квир-группы знакомств в соцсети «ВКонтакте» по статье об организации «экстремистской деятельности».

21 апреля силовики провели обыски в издательстве «Эксмо» и задержали гендиректора Евгения Капьева (впоследствии он был отпущен без предъявления обвинения) в рамках дела об «ЛГБТ-экстремизме»: поводом стала якобы продолжавшаяся продажа книг с ЛГБТ-тематикой. Ранее из продажи изымались произведения целого ряда авторов, в том числе роман Урсулы Ле Гуин «Левая рука тьмы» и книга Стивена Кинга «Оно».