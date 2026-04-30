В Карачаево-Черкесии задержали 16 мужчин из квир-группы знакомств во «ВКонтакте», одного за несговорчивость избили — SK SOS

Полиция Карачаево-Черкесии задержала 16 местных жителей по статье об организации деятельности экстремистской организации. Об этом сообщает источник Кризисной группы СК SOS. Все фигуранты были участниками группы во «ВКонтакте» с квир-знакомствами — по имеющимся данным, одного из немногих подобных сообществ в регионе, избежавших блокировки.

Утром 27 апреля силовики пришли домой к одному из участников, который публиковал в группе фотографии, писал комментарии и общался в чате. Во время обыска у него забрали телефон и потребовали назвать пароль к нему. После того как полицейские изучили переписку и контент на устройстве, молодого человека привезли на допрос в Следственный комитет — там он застал еще около 15 мужчин, задержанных по подобным обвинениям.

Источник СК SOS рассказал об условиях допросов:

«В основном все были молодые, кроме пары людей, которым было около 40 лет. В 8:35 пришел „помощник“ из СК и начались опросы. Людей заводили в комнаты. Один парень вел себя несговорчиво, на него надели наручники, завели в кабинет на опрос, оттуда слышались крики, как будто от ударов. Вышел из кабинета он в синяках и с кровью».

По сведениям местного Telegram-канала, отмечают в SK SOS, в отношении предполагаемого организатора группы уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 282.2 УК России. Ему грозит от шести до 10 лет лишения свободы. Кто именно считается организатором и один ли это человек — не уточняется.

Задержания произошли на фоне волны судебных решений о признании ЛГБТ-организаций «экстремистскими». На днях Ярославский областной суд запретил движение «Каллисто» — седьмую по счету ЛГБТ-инициативу, объявленную экстремистской с 22 апреля. До этого аналогичные решения были вынесены в отношении «Российской ЛГБТ-сети», «Ириды», группы «Выход», Ресурсного центра для ЛГБТ в Екатеринбурге, медиа «Парни+» и Московского комьюнити-центра для ЛГБТ+ инициатив.