В Москве проходят обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо» по «делу издателей». Гендиректор задержан — СМИ

Во вторник, 21 апреля, силовики пришли с обысками к менеджменту «Эксмо». Как пишут «РЕН-ТВ» и «112», задержан гендиректор издательской группы Евгений Капьев.
Следственные действия ведутся по уголовному делу об организации деятельности экстремистской организации. «РЕН-ТВ» уточняет, что сотрудники «Эксмо» якобы «разработали схему по распространению ЛГБТ-литературы среди несовершеннолетних».
Обновлено 15:19. Близкий к силовикам Telegram-канал 112 и «РЕН-ТВ» пишут, что задержана также главный редактор издательства Александра Шипетина. Это, однако, отрицают источники «Коммерсанта». В самом издательстве тем временем подтвердили задержание гендиректора и «еще ряда сотрудников».
Обновлено 14:48. Источники Русской службы Би-би-си сообщили, что нынешние обыски и задержание Капьева связаны именно с делом издательств Popcorn books и Individuum. Следствие выяснило, что деньги от проданных запрещенных книг поступали в кассу «Эксмо» — «руководство было в курсе этого». Капьев, как пишет издание, на время уезжал из России после начала расследования того уголовного дела, но позже вернулся, решив, что «раз год его не трогали, то все в порядке».
Обновлено 14:35. Как пишет РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах, Евгений Капьев проходит в статусе подозреваемого по делу об организации деятельности экстремистской организации. Его проверяют на причастность к распространению романов Елены Малисовой и Катерины Сильвановой «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».
В мае 2025-го в Москве были задержаны директор по дистрибуции «Эксмо» и еще десять сотрудников издательской компании по статье об экстремизме. Тогда внимание силовиков привлекли книги издательства Popcorn Books, а также Individuum (оба являются дочерними издательствами «Эксмо»). Popcorn Books, например, выпускало в тираж «Лето в пионерском галстуке» — роман, который рассказывает об отношениях пионера с вожатым в детском лагере в середине 1980-х годов. Книга «О чем молчит ласточка» — это продолжение «Лета», сюжет в романе разворачивается спустя двадцать лет после расставания героев.
Сотрудники Popcorn Books и Individuum столкнулись с уголовными делами и арестами по обвинению в «ЛГБТ-экстремизме»: это дело тогда окрестили «делом издателей». В январе этого года издательство Popcorn Books сообщило о своем закрытии.
Признание «Международного движения ЛГБТ» судом «экстремистским», а также ряд других ограничений — например, закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве — усложнили жизнь книгоиздательств. В сентябре прошлого года глава «Эксмо» Олег Новиков рассказывал, что издательство тратит около 2–3 млрд рублей в год, проверяя книги на наличие «запрещенного» контента.
В марте этого года задержанный сегодня силовиками Капьев жаловался на сложности, которые возникают при проверке книг на запрещенный контент. Например, ИИ-модель, используемая издательством, нашла упоминание наркотиков в фамилии детского писателя Дениса Драгунского.