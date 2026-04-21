В Москве проходят обыски у менеджмента издательской группы «Эксмо» по «делу издателей». Гендиректор задержан — СМИ

Сотрудники Popcorn Books и Individuum столкнулись с уголовными делами и арестами по обвинению в «ЛГБТ-экстремизме»: это дело тогда окрестили «делом издателей». В январе этого года издательство Popcorn Books сообщило о своем закрытии.

Признание «Международного движения ЛГБТ» судом «экстремистским», а также ряд других ограничений — например, закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве — усложнили жизнь книгоиздательств. В сентябре прошлого года глава «Эксмо» Олег Новиков рассказывал, что издательство тратит около 2–3 млрд рублей в год, проверяя книги на наличие «запрещенного» контента.

В марте этого года задержанный сегодня силовиками Капьев жаловался на сложности, которые возникают при проверке книг на запрещенный контент. Например, ИИ-модель, используемая издательством, нашла упоминание наркотиков в фамилии детского писателя Дениса Драгунского.