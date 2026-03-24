Новости

ИИ издательства «Эксмо» нашел наркотики в фамилии писателя Дениса Драгунского. Ранее его книги снимали с продажи

Фото: Svklimkin

Гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказал, что ИИ-инструмент, который издательство использует для проверки книг на соответствие антинаркотическому закону, счел писателя Дениса Драгунского нарушителем — из-за первых четырех букв его фамилии, совпадающих с английским словом drug. Как написал Капьев в своем Telegram-канале, все подобные ошибки приходится отслеживать и исправлять вручную. Денис Драгунский — писатель и журналист, сын Виктора Драгунского и прототип главного героя его книги «Денискины рассказы».

С 1 марта 2026 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды наркотиков в литературе и искусстве — все произведения, изданные начиная с 1990 года и содержащие описание способов изготовления, хранения или употребления наркотиков, обязаны иметь специальную маркировку. За ее отсутствие юридическим лицам грозят штрафы до 600 тысяч рублей. Минцифры разработало формат предупреждения — желтый треугольник с восклицательным знаком, который размещается на обложке.

Согласно сообщению издательства АСТ «Коммерсанту», до этого несколько книг Дениса Драгунского — «Обманщики», «Богач и его актер», «Дело принципа» и «Соседская девочка», — а также роман Алексея Сальникова «Опосредованно» были временно сняты с продажи «для оценки рисков и проведения экспертиз». В перечне книг, уже подлежащих маркировке, — более тысячи позиций, в том числе произведения Ремарка, Стейнбека, Сартра, Донцовой, Пелевина, Устиновой и Лукьяненко.

Ранее сообщалось о том, как российская книготорговая компания «Торговый дом БММ» разослала магазинам список из 37 книг с просьбой уничтожить их «во избежание неблагоприятных последствий» в связи с подозрением в нарушении российского законодательства.

