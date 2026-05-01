Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

74.8

EUR

88.64

OIL

97.22

Поддержите нас

2307

 

 

 

 

 

Новости

Статуэтка «Оскар» Павла Таланкина потерялась по пути из США в Германию. Ее заставили сдать в багаж

The Insider
Фото: Carlos Barria / Reuters

«Оскар», врученный создателям фильма «Господин Никто против Путина», пропал во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне, сообщил режиссер картины Дэвид Боренштейн. По его словам, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди запретили соавтору фильма Павлу Таланкину взять статуэтку с собой на борт, сославшись на то, что она может быть использована как оружие.

«У Павла не было багажа, чтобы сдать статуэтку, поэтому сотрудники TSA положили „Оскар“ в коробку и отправили его в багажный отсек самолета. Во Франкфурт он так и не прибыл. Я искал и не нашел ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдавать „Оскар“ в багаж. Стали бы так обращаться с Павлом, если бы он был известным актером? Или свободно говорил бы по-английски?» — риторически спрашивает Боренштейн.

Создатели фильма попросили германскую Lufthansa помочь найти награду. В авиакомпании пообещали помочь:

«О нет! Наша команда уже готова заняться поиском пропавшего отправления и вернуть его туда, где ему место. Мы настроены довести это до результата. Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее найти „Оскар“, и уже передали дело на более высокий уровень».

Изображение из галереи

Фото: David Borenstein / Instagram

Миниатюра 1
Миниатюра 2

Обновление (15:52): статуэтку нашли в Германии, пишет издание DW со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Лента о пропаганде в российских школах во время войны в марте получила «Оскар» как лучший документальный фильм. В основу легли видеоматериалы, снятые Таланкиным в одной из средних школ города Карабаш в Челябинской области, где он занимался организацией внеклассных мероприятий: он снимал официальные торжества и активности для отчета в городское управление образования.

Вскоре суд в Челябинске запретил распространять фильм в России. По версии прокуратуры, «содержание фильма сформировано через общую милитаризацию», в нем выражается «негативное отношение к СВО и действующей власти», а показанный в одном из кадров бело-сине-белый флаг является «пропагандой экстремизма и терроризма» (поскольку считается символом легиона «Свобода России»). Самого Таланкина включили в список «иностранных агентов».

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Коктейль Бортникова. Как отравители из Второй службы ФСБ связаны с российской допинговой программой
  2. Персидская мышеловка. Как «маленькая победоносная война» в Иране в итоге стала смертным приговором для Саддама Хусейна
  3. Новороссия для Си: как Китай проникает на Донбасс
  4. Фейк Владимира Путина: гитлеровская Германия была побеждена, потому что советские женщины вязали носки для солдат, а немецкие — нет
  5. Учебник патриотической истерии. В ставшем обязательным учебнике оправдываются сговор с Гитлером, оккупация Балтии и нападение на Финляндию

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте