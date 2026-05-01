Статуэтка «Оскар» Павла Таланкина потерялась по пути из США в Германию. Ее заставили сдать в багаж

Обновление (15:52): статуэтку нашли в Германии, пишет издание DW со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Лента о пропаганде в российских школах во время войны в марте получила «Оскар» как лучший документальный фильм. В основу легли видеоматериалы, снятые Таланкиным в одной из средних школ города Карабаш в Челябинской области, где он занимался организацией внеклассных мероприятий: он снимал официальные торжества и активности для отчета в городское управление образования.

Вскоре суд в Челябинске запретил распространять фильм в России. По версии прокуратуры, «содержание фильма сформировано через общую милитаризацию», в нем выражается «негативное отношение к СВО и действующей власти», а показанный в одном из кадров бело-сине-белый флаг является «пропагандой экстремизма и терроризма» (поскольку считается символом легиона «Свобода России»). Самого Таланкина включили в список «иностранных агентов».