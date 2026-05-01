Статуэтка «Оскар» Павла Таланкина потерялась по пути из США в Германию. Ее заставили сдать в багаж

«Оскар», врученный создателям фильма «Господин Никто против Путина», пропал во время перелета из Нью-Йорка во Франкфурт-на-Майне, сообщил режиссер картины Дэвид Боренштейн. По его словам, сотрудники службы безопасности аэропорта имени Джона Кеннеди запретили соавтору фильма Павлу Таланкину взять статуэтку с собой на борт, сославшись на то, что она может быть использована как оружие.
«У Павла не было багажа, чтобы сдать статуэтку, поэтому сотрудники TSA положили „Оскар“ в коробку и отправили его в багажный отсек самолета. Во Франкфурт он так и не прибыл. Я искал и не нашел ни одного другого случая, когда кого-то заставляли сдавать „Оскар“ в багаж. Стали бы так обращаться с Павлом, если бы он был известным актером? Или свободно говорил бы по-английски?» — риторически спрашивает Боренштейн.
Создатели фильма попросили германскую Lufthansa помочь найти награду. В авиакомпании пообещали помочь:
«О нет! Наша команда уже готова заняться поиском пропавшего отправления и вернуть его туда, где ему место. Мы настроены довести это до результата. Мы сделаем всё возможное, чтобы как можно быстрее найти „Оскар“, и уже передали дело на более высокий уровень».
Обновление (15:52): статуэтку нашли в Германии, пишет издание DW со ссылкой на авиакомпанию Lufthansa. Награда находится в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
Лента о пропаганде в российских школах во время войны в марте получила «Оскар» как лучший документальный фильм. В основу легли видеоматериалы, снятые Таланкиным в одной из средних школ города Карабаш в Челябинской области, где он занимался организацией внеклассных мероприятий: он снимал официальные торжества и активности для отчета в городское управление образования.
Вскоре суд в Челябинске запретил распространять фильм в России. По версии прокуратуры, «содержание фильма сформировано через общую милитаризацию», в нем выражается «негативное отношение к СВО и действующей власти», а показанный в одном из кадров бело-сине-белый флаг является «пропагандой экстремизма и терроризма» (поскольку считается символом легиона «Свобода России»). Самого Таланкина включили в список «иностранных агентов».