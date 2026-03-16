Картина российского учителя о пропаганде в школе «Господин Никто против Путина» получила «Оскар» как лучший документальный фильм

«Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin) получил кинопремию «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о том, как российская государственная пропаганда работает в школах во время войны. Создатели фильма — российский учитель Павел Таланкин и американский режиссер Дэвид Боренштейн.

«Во имя нашего будущего, во имя всех наших детей прекратите все эти войны немедленно», — сказал Таланкин во время своей речи со сцены. «„Мистер Никто против Путина“ показывает, как ты теряешь свою страну. Ты теряешь ее из-за бесчисленных мелких актов соучастия», — добавил Боренштейн.

В основу фильма легли видеоматериалы, снятые Павлом Таланкиным в одной из средних школ города Карабаш в Челябинской области, где он работал учителем и занимался в том числе организацией внеклассных мероприятий. Таланкин принялся снимать после начала полномасштабной войны против Украины. В 2024 году он покинул Россию и вывез отснятый материал, который с помощью Боренштейна превратился в документальный фильм. Премьера «Господин Никто против Путина» состоялась на американском фестивале независимого кино Sundance в 2025 году, где фильм получил специальную премию жюри. Картина также удостоилась премии BAFTA.

«Битва за битвой»

Лучшим фильмом года американские киноакадемики признали «Битву за битвой» Пола Томаса Андерсона, который также получил награду как лучший режиссер. Кроме того, картина отмечена в номинации «Лучший актер второго плана» — им стал Шон Пенн, и «Лучший адаптированный сценарий» ( Пол Томас Андерсон).