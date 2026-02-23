Документальный фильм «Господин Никто против Путина» получил премию BAFTA. Это картина о пропаганде в школе, снятая российским учителем

Павел Таланкин. Фото: Wikipedia

Документальный фильм «Господин Никто против Путина», снятый российским педагогом Павлом Таланкиным в сотрудничестве с американским режиссером Дэвидом Боренштейном, получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Церемония вручения наград прошла в Лондоне 22 февраля.

Лента «Господин Никто против Путина», получившая награду как лучший документальный фильм, рассказывает о государственной пропаганде в российской школе. В основу фильма легли видеозаписи, которые Таланкин, работавший учителем, тайком делал в одной из школ города Карабаша в Челябинской области. Педагог начал снимать происходящее в школе после начала полномасштабной войны против Украины, в том числе на линейках и открытых уроках. В 2024 году Таланкин покинул Россию вместе с отснятым материалом.

Картина «Господин Никто против Путина» получила специальный приз жюри на американском фестивале независимого кино «Сандэнс». Фильм также номинирован на «Оскар».

