СПЧ пожаловался в оргкомитет «Оскара» и ЮНЕСКО на фильм «Господин Никто против Путина»

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ по международному сотрудничеству направила обращения в оргкомитет премии «Оскар» и генеральному секретарю ЮНЕСКО Халеду аль-Анани. Поводом стало использование кадров с российскими школьниками в документальном фильме Mr. Nobody Against Putin («Господин Никто против Путина»), получившем награду как лучший документальный фильм.

В СПЧ заявили, что значительная часть видеоматериалов была снята в российском образовательном учреждении во время школьных мероприятий и «предназначалась для внутреннего использования». Позднее эти записи передали третьим лицам и использовали при создании фильма, получившего широкое международное распространение.

По данным комиссии, изображения детей использовались без согласия родителей или законных представителей, что, как отмечается, противоречит международным нормам защиты прав ребенка. В обращении указывается на положения Конвенции ООН о правах ребенка, в частности на право на защиту частной жизни и приоритет интересов несовершеннолетних.

СПЧ просит провести проверку соблюдения прав детей при создании и распространении фильма и установить, получались ли необходимые согласия на использование изображений. В случае их отсутствия комиссия предлагает оценить соответствие картины этическим и правовым стандартам, применяемым при присуждении премии.

Также отмечается, что родители школьников уже обратились в российские компетентные органы для защиты прав детей.

О чем фильм «Господин Никто против Путина»

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» снят режиссерами Павлом Таланкиным и Дэвидом Боренстайном. В центре сюжета — история самого Павла Таланкина, школьного учителя и видеографа из города Карабаш. Он на протяжении нескольких лет снимал жизнь школы изнутри — сначала как часть своей работы, по распоряжению властей, а затем как личное свидетельство происходящих изменений.

После начала войны в Украине Таланкин фиксирует, как в образовательной системе усиливается идеологическая повестка: вводятся обязательные «патриотические» занятия, появляются элементы милитаризации, растет давление на учеников и преподавателей. Таланкин был обязан вести съемку детей и направлять руководству эти видеоотчеты.

Позже данные записи были вывезены за пределы России и легли в основу фильма. Фильм показывает трансформацию школьной среды и влияние путинской государственной политики на детей. Фильм получил международное признание и был удостоен премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» и премии BAFTA.