Суд в России запретил фильм «Господин Никто против Путина»

Центральный районный суд в Челябинске запретил распространять в России получивший «Оскар» фильм «Господин Никто против Путина». Об этом пишет издание «Медиазона» со ссылкой на своего корреспондента в зале суда.

Прокуратура требовала запретить картину «в интересах неопределенного круга лиц». Она просила ограничить его по трем адресам: VK-видео, Yandexkz и «Моушн видео».

По версии стороны обвинения, «содержание фильма сформировано через общую милитаризацию», в нем выражается «негативное отношение к СВО и действующей власти», а показанный в одном из кадров бело-сине-белый флаг является «пропагандой экстремизма и терроризма» (поскольку считается символом легиона «Свобода России»).

Отдельно прокуратура отметила, что в фильме показали лица несовершеннолетних без разрешения их родителей.

Документальный фильм «Господин Никто против Путина» (Mr. Nobody Against Putin) рассказывает о том, как российская государственная пропаганда работает в школах во время войны. Создатели фильма — российский учитель Павел Таланкин и американский режиссер Дэвид Боренштейн. В основу фильма легли видеоматериалы, снятые Таланкиным в одной из средних школ города Карабаш в Челябинской области, где он работал учителем и занимался организацией внеклассных мероприятий: он снимал официальные мероприятия для отчета в городское управление образования.

В марте картина получила «Оскар» как лучший документальный фильм.