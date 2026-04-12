США и Иран не достигли мирного соглашения на переговорах в Пакистане. Стороны обвинили друг друга в дипломатическом провале

The Insider
Фото: AP Photo / Anjum Naveed

Фото: AP Photo / Anjum Naveed

Американо-иранские переговоры в Исламабаде завершились безрезультатно, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс. По его словам, представители Тегерана отказались принять условия Вашингтона, в том числе требование не создавать ядерное оружие:

«Нам необходимо увидеть четкое обязательство с их стороны, что они не будут стремиться к созданию ядерного оружия и не будут стремиться получить инструменты, которые позволили бы им быстро его создать. Это ключевая цель президента Соединенных Штатов, и именно этого мы пытались добиться в ходе переговоров».

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил с заявлением в Исламабаде

Белый дом

Делегация Соединенных Штатов покинула Пакистан. Незадолго до отъезда из Исламабада Вэнс назвал провал переговоров «плохой новостью» для Тегерана. По его словам, Вашингтон передал «последнее и наиболее выгодное» предложение и ждет ответа. Он добавил, что несколько раз разговаривал с президентом Дональдом Трампом в ходе визита в Пакистан. Сам американский лидер накануне заявил, что заключение сделки вовсе не обязательно:

«Мы ведем переговоры. Заключим мы сделку или нет — для меня не имеет значения. Причина в том, что мы уже победили».

Иранская сторона в свою очередь обвинила Вашингтон в выдвижении «чрезмерных» требований. При этом, по словам пресс-секретаря МИД исламской республики Эсмаила Багаи, по ряду вопросов сторонам удалось продвинуться к согласию, а успех дальнейших переговоров зависит от признания прав и интересов Тегерана.

«Эти переговоры состоялись после 40 дней навязанной войны и проходили в атмосфере недоверия и подозрительности. Естественно, что мы с самого начала не ожидали достижения соглашения за одну встречу. Никто этого и не ожидал», — добавил официальный представитель министерства.

Тегеран требует прекращения огня на всем Ближнем Востоке, в том числе в Ливане, выплаты репараций и контроля над Ормузским проливом с возможностью взимать плату за проход судов.

Раунд переговоров в Пакистане в общей сложности занял около 25 часов. Встреча в Исламабаде стала первым за более чем десятилетие прямым контактом и самым высокоуровневым со времен Исламской революции 1979 года. В американскую делегацию, помимо вице-президента, вошли спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер, в иранскую — спикер парламента Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. Стороны договорились менее чем за 2 часа до истечения дедлайна, выдвинутого Трампом. Иран с начала войны допускал к проходу через пролив лишь суда из «невраждебных» стран — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана, а также отдельные гуманитарные грузы.

Статьи по теме

Популярное

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

