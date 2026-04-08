Иран вновь закрыл проход через Ормузский пролив, обвинив США в нарушении перемирия. По нему успели пройти два греческих судна

Фото: Altaf Qadri/AP

Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив после новых авиаударов Израиля по Ливану, сообщило иранское агентство Fars. ВМС Ирана предупредили суда, пытающиеся пройти без разрешения Тегерана, что они будут уничтожены.

Ранее в среду, после заключения ночного перемирия между США и Ираном, через пролив успели пройти два судна, получив разрешение от иранской стороны. По данным сервиса отслеживания судов — это танкер DAYTONA BEACH (IMO: 9615054) под флагом Либерии и балкер NJ EARTH (IMO: 9229996). Оба судна принадлежат греческим владельцам.

По информации агентства Tasnim, Иран готов выйти из перемирия с США, если Израиль не прекратит операции в Ливане — включение этого направления в условия соглашения о прекращении огня, по данным источника агентства, было обязательным элементом сделки. Офис премьера Нетаньяху при этом настаивает на том, что перемирие между Ираном и США не распространяется на Ливан.

Накануне Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. Стороны договорились о прекращении огня менее чем за два часа до истечения дедлайна, выдвинутого Трампом. Переговоры по итоговому соглашению должны состояться 10 апреля в Исламабаде. Иран с начала войны допускал к проходу через пролив лишь суда из «невраждебных» стран — Китая, России, Индии, Ирака и Пакистана, а также отдельные гуманитарные грузы.

