Глава Пентагона заявил об открытии Ормузского пролива. Иранские медиа сообщили о первом пропущенном судне. Потом пролив снова закрыли

The Insider
Фото: REUTERS/Evan Vucci

Министр обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Пентагоне объявил, что Ормузский пролив открыт для прохода судов. По его словам, американские военные останутся в регионе, чтобы контролировать соблюдение условий перемирия. Вскоре после этого иранские государственные СМИ, как передало Reuters, сообщили о первом судне, прошедшем через пролив с разрешения Тегерана.

«Договоренность достигнута, и она озвучена: пролив открыт. Наши военные наблюдают, их военные тоже наблюдают, но торговое судоходство возобновится», — заявил Хегсет журналистам. Он добавил, что Тегеран должен передать Вашингтону обогащенный уран, иначе США изымут его силой.

Обновлено: После предполагаемых новых ударов США по территории Ирана, власти страны объявили, что проход по проливу будет приостановлен.

Выступавший вместе с Хегсетом председатель Комитета начальников штабов генерал ВВС Дэн Кейн заявил, что армия США «выполнила все военные задачи» в ходе операции против Ирана, однако сохраняет боеготовность. «Перемирие — это пауза, и объединенные силы готовы по приказу возобновить боевые действия с той же скоростью и точностью, что и на протяжении последних 38 дней», — сказал он. По словам Кейна, за время операции было поражено более 13 тысяч целей, уничтожено 80% иранской системы ПВО и более 90% боевых кораблей ВМС Ирана.

Открывая пресс-конференцию, Хегсет назвал итоги операции «решительной военной победой». Он сообщил, что иранские военно-воздушные силы уничтожены, система ПВО ликвидирована, а ракетная промышленность «фактически разгромлена». По его словам, в ночь на вторник было нанесено 800 ударов, уничтоживших иранскую производственную базу: заводы по выпуску ракет, ракетных пусковых установок и беспилотников «сровняли с землей». Хегсет также заявил, что США задействовали менее 10% своего боевого потенциала.

Как отмечает Reuters, судоходные компании заявляли, что нуждаются в дополнительных гарантиях безопасности перед возобновлением навигации в Ормузском проливе. Контейнерный перевозчик Maersk сообщил, что любое решение о проходе через пролив будет приниматься на основе «непрерывной оценки рисков и мониторинга ситуации».

Накануне Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном в обмен на открытие Ормузского пролива. Иранский Высший совет национальной безопасности подтвердил соглашение. Как пояснил The Insider востоковед Руслан Сулейманов, никаких договоренностей по конкретным условиям пока нет — все требования сторон будут обсуждаться на переговорах 10 апреля в Исламабаде.

