США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Обе стороны объявили о «победе»

США согласились на двухнедельное прекращение огня в войне против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа, которое опубликовал Белый дом:

«При условии что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня! Причина этого решения в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели».

По словам Трампа, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое в Вашингтоне считают «реальной основой для переговоров». Президент рассчитывает, что двухнедельное прекращение огня позволит заключить окончательное соглашение.

Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о прекращении огня. В заявлении, опубликованном агентством Fars, говорится, что «почти все военные цели Тегерана были достигнуты», а Вашингтон вынужден был принять предложение Тегерана из 10 пунктов. Подчеркивается, что враг потерпел поражение и теперь не видит «иного пути, кроме как подчиниться воле великого народа Ирана и благородной оси сопротивления».

Согласно этому заявлению, США якобы приняли предложение из 10 пунктов:

• отказ от новой агрессии против Ирана;

• Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом;

• Иран может продолжать обогащение урана;

• снятие всех первичных санкций;

• снятие всех вторичных санкций;

• прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

• прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

• выплата компенсации Ирану;

• вывод войск США из региона;

• прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.

Иран также заявил, что переговоры с США начнутся 10 апреля в Исламабаде и что премьер-министр Пакистана помог сторонам достичь соглашения о прекращении огня. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что в течение двух недель, пока длится режим прекращения огня, проход судов через Ормузский пролив будет возможен при координации с иранскими военными.

Как пояснил в беседе с The Insider востоковед Руслан Сулейманов, никаких договоренностей относительно 10 пунктов Ирана нет, каждое требование будет обсуждаться на будущих переговорах: