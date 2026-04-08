США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Обе стороны объявили о «победе»

США согласились на двухнедельное прекращение огня в войне против Ирана в обмен на открытие Ормузского пролива. Об этом говорится в заявлении президента Дональда Трампа, которое опубликовал Белый дом:
«При условии что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я согласен приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня! Причина этого решения в том, что мы уже достигли и превзошли все военные цели».
По словам Трампа, США получили от Ирана предложение из 10 пунктов, которое в Вашингтоне считают «реальной основой для переговоров». Президент рассчитывает, что двухнедельное прекращение огня позволит заключить окончательное соглашение.
Высший совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о прекращении огня. В заявлении, опубликованном агентством Fars, говорится, что «почти все военные цели Тегерана были достигнуты», а Вашингтон вынужден был принять предложение Тегерана из 10 пунктов. Подчеркивается, что враг потерпел поражение и теперь не видит «иного пути, кроме как подчиниться воле великого народа Ирана и благородной оси сопротивления».
Согласно этому заявлению, США якобы приняли предложение из 10 пунктов:
• отказ от новой агрессии против Ирана;
• Иран сохраняет контроль над Ормузским проливом;
• Иран может продолжать обогащение урана;
• снятие всех первичных санкций;
• снятие всех вторичных санкций;
• прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;
• прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;
• выплата компенсации Ирану;
• вывод войск США из региона;
• прекращение войны на всех фронтах, в том числе против «Хезболлы» в Ливане.
Иран также заявил, что переговоры с США начнутся 10 апреля в Исламабаде и что премьер-министр Пакистана помог сторонам достичь соглашения о прекращении огня. Глава иранского МИД Аббас Аракчи сообщил, что в течение двух недель, пока длится режим прекращения огня, проход судов через Ормузский пролив будет возможен при координации с иранскими военными.
Как пояснил в беседе с The Insider востоковед Руслан Сулейманов, никаких договоренностей относительно 10 пунктов Ирана нет, каждое требование будет обсуждаться на будущих переговорах:
«Пока удалось договориться лишь о прекращении огня. Остальные пункты не обсуждались, неясно даже, будет ли Ормузский пролив разблокирован в течение этих двух недель или нет. Само перемирие очень хрупкое, в любой момент оно может быть сорвано, и нет никаких гарантов в виде третьих стран, которые следили бы за его соблюдением.
Все требования, выдвинутые США и Ираном, будут обсуждаться на переговорах, которые запланированы на ближайшую пятницу в Пакистане. И вот там будет решаться, кто готов пойти на уступки, кто нет, какие это будут уступки и какие будут итоговые пункты, если вообще удастся прийти к какому-то соглашению или новой сделке».