OIL

97.22

USD

75.23

EUR

88.73

Трамп: В настоящее время идут напряженные переговоры с Ираном. До истечения ультиматума США осталось менее четырех часов

The Insider
Фото: Alex Wroblewski / AFP

Фото: Alex Wroblewski / AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил телеканалу Fox News, что в настоящее время ведет интенсивные переговоры с Ираном. Одновременно Вашингтон удерживает в силе ультиматум: Тегеран должен до вечера вторника (по вашингтонскому времени) открыть Ормузский пролив, иначе США нанесут удары по иранским электростанциям и мостам. К этому времени в регионе продолжают действовать стратегические бомбардировщики B-52 и B-1B Lancer, задействованные в операции Epic Fury с первых дней конфликта.

Ранее Трамп написал в соцсетях, обращаясь к Ирану: «Целая цивилизация умрет этой ночью, чтобы больше никогда не возродиться», — и дал Ирану срок до 20:00 по вашингтонскому времени, чтобы выйти на переговорный трек и открыть Ормузский пролив. Иран в ответ заявил о том, что прерывает все прямые контакты с США. В свою очередь министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупредил об опасности перерастания конфликта в ядерный.

На дипломатическом треке Пакистан выступил посредником и предложил открыть пролив на две недели в качестве жеста доброй воли — чтобы дать дипломатии время сработать. Пресс-секретарь Белого дома Кэролин Левит подтвердила, что Трамп проинформирован об этом предложении и американский ответ будет объявлен в ближайшее время.

Великобритания тем временем объявила об эвакуации военного персонала из Ирака — это подтвердило Министерство обороны страны. Ранее из Ирака был выведен и персонал миссии НАТО.

Ормузский пролив заблокирован Ираном с начала войны 28 февраля. Через него в мирное время проходит около 20% мировых поставок нефти. 

