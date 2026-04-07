«Безумие охватывает мир». Министр обороны Италии предупредил о риске перерастания иранской войны в ядерную

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто предупредил парламент страны о риске перерастания конфликта вокруг Ирана в ядерную войну, пишет Politico. Ранее он изложил аналогичные опасения в интервью газете Corriere della Sera. По словам министра, «безумие, кажется, охватило весь мир», а нынешняя трагедия может обернуться чем-то еще более страшным.

Крозетто призвал не забывать об исторических прецедентах: именно люди в свое время решили, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки — приемлемая цена за завершение войны. Он напомнил, что ядерное оружие никуда не делось, а страны, его лишенные, продолжают его добиваться. Отвечая на вопрос, считает ли он реальной ядерную угрозу, министр отказался даже произносить это слово вслух. По его словам, речь идет о логике эскалации, при которой каждый следующий шаг требует ответа более высокого уровня.

Предостережение Крозетто прозвучало на фоне нарастающей напряженности вокруг иранского конфликта, который США и Израиль ведут с конца февраля. Несмотря на то, что коалиции удалось ликвидировать многих иранских руководителей и существенно подорвать производство ракет в стране, тегеранский режим остается у власти. Перекрытие Ираном Ормузского пролива продолжает дестабилизировать мировую экономику, усиливая давление на Трампа с требованием завершить войну.

В тот же день, когда вышло интервью с Крозетто, Трамп написал в соцсетях, обращаясь к Ирану: «Целая цивилизация умрет этой ночью, чтобы больше никогда не возродиться», — и дал Ирану срок до 20:00 по вашингтонскому времени, чтобы выйти на переговорный трек и открыть Ормузский пролив. Иран, в свою очередь, заявил о том, что прерывает все прямые контакты с США. Вечером 7 апреля стало известно, что Пакистан выступил с мирной инициативой, предложив Ирану временно открыть пролив, а Вашингтону — на две недели отложить «исторический» удар, который обещал Трамп. В Белом доме обещали «рассмотреть» эту инициативу.

В свою очередь, Эммануэль Макрон созвал заседание Совета обороны и национальной безопасности Франции на среду (8 апреля) в Елисейском дворце, посвященное ситуации вокруг Ирана. Предыдущее такое заседание проходило 10 марта.