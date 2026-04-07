Президент Ирана Пезешкиан сказал, что 14 миллионов готовы погибнуть за страну после угроз Трампа «уничтожить целую цивилизацию»

The Insider
Фото: official site of the President of IRI

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что более 14 миллионов иранцев записались в добровольцы, готовые отдать жизнь за страну. Он написал в Twitter (X):

«Более 14 миллионов гордых иранцев к этому моменту объявили о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и буду готов отдать жизнь за Иран».

Заявление президента вышло вслед за призывом заместителя министра спорта и молодежи Алирезы Рахими. В видеообращении, опубликованном в понедельник, он призвал молодежь, спортсменов, художников, студентов и преподавателей образовать живые цепи у электростанций по всей стране — в знак того, что удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением. Собраться планировалось в 14:00 по местному времени.

Поводом для этих мер стали угрозы Трампа, которые тот начал публиковать в пасхальное воскресенье. В посте на Truth Social он написал, что без сделки вторник станет «днем электростанций и мостов» в Иране, пригрозив уничтожить энергетическую и транспортную инфраструктуру страны, и завершил свое сообщение фразой «хвала Аллаху». Во вторник утром, примерно за 12 часов до истечения дедлайна в 20:00 по вашингтонскому времени, президент США опубликовал новое сообщение. «Целая цивилизация умрет этой ночью, чтобы никогда не возродиться. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», — написал Трамп, не исключив при этом, что в последний момент может случиться «что-то революционно прекрасное».

Переговоры между Вашингтоном и Тегераном оказались на грани срыва: американские официальные лица сообщили посредникам, что разрыв между позициями слишком велик, чтобы его преодолеть до истечения срока ультиматума, писал The Wall Street Journal. Иран выдвинул встречные условия из десяти пунктов, включая гарантии прекращения ударов, снятие санкций и компенсацию ущерба. Единственным каналом связи между сторонами оставался Пакистан.

