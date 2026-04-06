Трамп пригрозил уничтожить Иран в ночь на 8 апреля и анонсировал масштабный удар. В Иране отшутились

The Insider
Дональд Трамп заявил о возможности масштабного удара по Ирану, предупредив, что страна может быть «уничтожена за одну ночь».

«Вся страна может быть уничтожена за одну ночь. И эта ночь может наступить завтра», — сказал Трамп на брифинге. На уточняющий вопрос журналистов он подтвердил, что озвученный срок является финальным ультиматумом.

По его словам, Ирану было отведено время до 20:00 по вашингтонскому времени (8 апреля 03:00 по Москве). Ранее Трамп также предупреждал, что на страну может «обрушиться ад».

Накануне он выступил с заявлением в соцсети Truth Social, потребовав от Тегерана открыть Ормузский пролив. В случае отказа он пригрозил ударами по ключевой инфраструктуре, включая электростанции и мосты, уже во вторник, 7 апреля.

Иранская дипломатическая миссия отреагировала на ультиматум с иронией:

«8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M. или, если возможно, 1 и 2 A.M. Благодарим за внимание к этому важному вопросу».

Ранее Иран отказался от предложенного США перемирия.

