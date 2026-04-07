США нанесли удары по острову Харк, через который проходит 90% иранского экспорта нефти

The Insider
Нефтяной терминал на острове Харк, февраль 2026. Фото: Planet Labs PBC/Reuters/File

Нефтяной терминал на острове Харк, февраль 2026. Фото: Planet Labs PBC/Reuters/File

Иран сообщил об атаке на остров Харк, где расположен нефтяной терминал, через который проходит более 90% иранского экспорта нефти. Информагентство Mehr передает, что на острове прогремели несколько взрывов. 

Об атаке на Харк также сообщил Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, в ночь на 7 апреля США нанесли десятки ударов по военным целям на острове. По данным телеканала, в числе целей были бункеры, радиолокационные станции (РЛС) и оружейные склады. 

Вскоре удары по Харку подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает CNN. Он, однако, заявил, что атака не означает «изменения стратегии», и напомнил, что президент Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя разблокировать Ормузский пролив. Срок ультиматума истекает 7 апреля в 20 часов по североамериканскому восточному времени (8 апреля в 3:00 по Москве, 3:30 по Тегерану). В противном случае американский президент пригрозил уничтожить все электространции и мосты в Иране.

Между тем 7 апреля Трамп выступил в TruthSocial с новыми угрозами в адрес Тегерана. 

США уже наносили удары по острову Харк 13 марта. Тогда Центральное командование США (CENTCOM) заявило о поражении 90 целей, включая «морские минные хранилища, бункеры для хранения ракет и множество других военных объектов».

