США нанесли удары по острову Харк, через который проходит 90% иранского экспорта нефти

Иран сообщил об атаке на остров Харк, где расположен нефтяной терминал, через который проходит более 90% иранского экспорта нефти. Информагентство Mehr передает, что на острове прогремели несколько взрывов.

Об атаке на Харк также сообщил Fox News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. По его словам, в ночь на 7 апреля США нанесли десятки ударов по военным целям на острове. По данным телеканала, в числе целей были бункеры, радиолокационные станции (РЛС) и оружейные склады.

Вскоре удары по Харку подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает CNN. Он, однако, заявил, что атака не означает «изменения стратегии», и напомнил, что президент Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя разблокировать Ормузский пролив. Срок ультиматума истекает 7 апреля в 20 часов по североамериканскому восточному времени (8 апреля в 3:00 по Москве, 3:30 по Тегерану). В противном случае американский президент пригрозил уничтожить все электространции и мосты в Иране.

Между тем 7 апреля Трамп выступил в TruthSocial с новыми угрозами в адрес Тегерана.