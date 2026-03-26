Иран усиливает оборону острова Харк, опасаясь возможной наземной операции США — CNN

Фото: нефтяной терминал на острове Харк / EPA

Фото: нефтяной терминал на острове Харк / EPA

Тегеран перебрасывает дополнительный военный контингент и системы ПВО на остров Харк, опасаясь возможной американской десантной операции. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные разведки США.

По данным источников издания, в последние несколько недель Иран перебросил на остров дополнительные переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), военный контингент, а также начал минировать береговую линию.

Остров Харк является ключевым нефтяным терминалом Ирана, через который проходит примерно 90% экспорта нефти страны. Как пишет CNN, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность использовать американские войска для его захвата.

Однако чиновники и военные эксперты сходятся в том, что подобная операция будет сопряжена с большими рисками — в том числе потерями среди военнослужащих. Под вопрос ставится и целесообразность операции: захват острова, например, вряд ли обеспечит безопасность судоходства в Ормузском проливе и не решит проблемы подорожания энергоносителей.

Военные объекты на Харке уже попадали под удар американских военных 13 марта. Позднее стало известно, что США перебрасывают в регион дополнительно около 5 тысяч морских пехотинцев и еще порядка 2 тысяч десантников.

