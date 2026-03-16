Подразделение морпехов, перебрасываемых США на Ближний Восток, предназначено для ограниченных наземных операций и охраны судов — эксперт

Соединенные Штаты усиливают военное присутствие в районе Ормузского пролива, задействовав экспедиционное соединение морской пехоты, а также перебрасывая в регион дополнительные боевые корабли. Подобные формирования, как правило, состоят из нескольких боевых кораблей и порядка 5000 военнослужащих морской пехоты.

На брифинге в Пентагоне 13 марта глава ведомства Пит Хегсет заявил, что с начала операции «Эпическая ярость» 28 февраля совместные удары американских и израильских сил поразили свыше 15 тысяч целей. Главной задачей операции Хегсет назвал свертывание ядерной программы Ирана, подчеркнув, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты действий, включая введение наземных войск для установления контроля над атомными объектами, а также намерен разрушить оборонную промышленность страны.

Как пояснил The Insider военный эксперт Давид Гендельман, 31-й экспедиционный отряд Корпуса морской пехоты, который США перебрасывают с Тихого океана на Ближний Восток, — это единственный из семи экспедиционных отрядов КМП в статусе постоянного передового базирования, а также единственный способный проводить рейды на малых плавсредствах:

«Таким образом, его можно срочно перебросить без предварительной подготовки, и он имеет более широкие квалификации. Задачами отряда может быть рейд или морской десант, как на тот же остров Харк либо другой точечный объект, — не массированная высадка с захватом больших территорий, для этого надо больше сил; либо сопровождение и охрана судоходства в Ормузском проливе, это тоже входит в их квалификацию. Их главная польза в данном случае именно в универсальности для оборонительных и наступательных задач. Какую задачу поставит им Трамп по прибытии, увидим».