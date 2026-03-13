WSJ: США перебрасывают на Ближний Восток 5000 морских пехотинцев и дополнительные корабли

Пентагон направляет на Ближний Восток экспедиционное соединение морской пехоты и дополнительные боевые корабли в связи с нарастающими атаками Ирана в Ормузском проливе, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на трех американских чиновников.

Военный министр Пит Хегсет санкционировал запрос Центрального командования на переброску части десантной корабельной группы с приписанным к ней экспедиционным батальоном морской пехоты. Такое соединение обычно включает несколько боевых кораблей и около 5000 военнослужащих морской пехоты.

Ранее сообщалось, что Иран уже приступил к минированию Ормузского пролива, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти. Масштаб минирования пока ограничен несколькими десятками мин, однако Тегеран сохранил от 80% до 90% малых судов и минных заградителей, что теоретически позволяет выставить сотни мин.

Во время сегодняшнего брифинга глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что благодаря американо-израильским ударам за время операции «Эпическая ярость», начавшейся 28 февраля, были поражены более 15 тысяч целей. Он заявил, что иранский военно-морской флот уничтожен, боеспособные ВВС и ПВО страны ликвидированы, ракетный потенциал сокращен на 90%, запасы ударных беспилотников — на 95%. Ключевой миссией операции министр назвал прекращение ядерной программы Ирана, добавив, что США рассматривают все варианты, включая использование наземных сил для контроля над ядерными объектами, а также намерены уничтожить оборонную промышленность страны.

До этого Трамп рассказал на митинге в Кентукки, как выбрал название для военной операции против Ирана — «Эпическая ярость» (Operation Epic Fury). По его словам, на одном из совещаний ему передали список из примерно 20 вариантов — и президент признался, что от их чтения начал засыпать, пока не наткнулся на нужное:



«Они дали мне около 20 названий, а я такой: мол, засыпаю! Мне ни одно не нравилось. Потом вижу: “Эпическая ярость“. Я говорю: мне нравится это название! Мне нравится это название!»