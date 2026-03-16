Операция Израиля и США против Ирана продлится как минимум еще три недели — представитель ЦАХАЛ

Израиль планирует продолжать военную кампанию против Ирана еще как минимум три недели. Об этом сообщил CNN официальный представитель ЦАХАЛ, генерал Эфи Дефрин.

«У нас впереди тысячи целей. Мы готовы, в координации с нашими союзниками в США планируем [продолжать] как минимум до еврейского праздника Песах — примерно через три недели. И у нас есть более глубокие планы еще на три недели после этого», — сказал он.

По данным израильской армии, с начала операции против Ирана ВВС Израиля провели около 400 волн ударов по целям на западе и в центре страны. Они направлены на уничтожение инфраструктуры иранских подразделений, связанных с ракетными, оборонными и производственными системами.

Дефрин подчеркнул, что израильская армия действует «не по секундомеру и не по расписанию», а до достижения поставленных целей — «серьезного ослабления иранского режима».

Он также заявил, что масштабная операция США и Израиля против Ирана стала причиной вступления «Хезболлы» в конфликт. По его словам, во время 12-дневной войны прошлым летом группировка решила не вмешиваться, поскольку считала кампанию ограниченной. «В июне они поняли, что это ограниченная кампания в Иране, поэтому не атаковали. Сейчас, когда это полномасштабная операция, они присоединились», — сказал представитель ЦАХАЛ.

По словам израильских чиновников, военные действия Израиля в Ливане могут продолжиться даже после завершения войны с Ираном. ЦАХАЛ направляет дополнительные силы к северной границе, пытаясь занять территории и оттеснить «Хезболлу».

