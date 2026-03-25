Пентагон перебросит более двух тысяч десантников на Ближний Восток — СМИ

The Insider
Фото: десантники 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, июнь 2019 / 82nd Airborne Division

Пентагон распорядился перебросить на Ближний Восток порядка двух-трех тысяч военнослужащих, которые могут быть задействованы в наземных операциях. Об этом сообщают со ссылкой на источники газеты The New York Times, Financial Times и издание CNN.

По информации изданий, в регион отправят подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии сухопутных войск США. NYT называет цифру в две тысячи военных, FT — в три тысячи. Один из собеседников FT, впрочем, допускает, что итоговое число десантников, отправленных на Ближний Восток, окажется меньше. 

Эти военнослужащие присоединятся к примерно 4,5 тысячи морских пехотинцев, которые сейчас находятся на борту военных кораблей, направляющихся в регион. Общее число дополнительных сухопутных войск, направленных в зону военного конфликта, таким образом, достигнет по меньшей мере 7 тысяч человек.

Сейчас в боевых действиях задействованы порядка 50 тысяч военнослужащих из США, стран Европы и Ближнего Востока. 

Неясно, впрочем, куда именно направятся десантники. По словам собеседников NYT, место их дислокации будет находиться в пределах досягаемости Ирана. Так, например, они могут быть задействованы в захвате иранского острова Харк — одного из главных центров экспорта нефти в северной части Персидского залива.

NYT называет эту переброску военных новым витком эскалации. В то же время накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты «сейчас ведут переговоры» с Ираном, а Тегеран якобы согласился отказаться от разработки ядерного оружия. 

СМИ со ссылкой на источники также сообщали, что Вашингтон через посредников передал Тегерану план прекращения войны. По данным агентства Associated Press, он включает в себя смягчение санкций, сотрудничество в области гражданской ядерной энергетики, сворачивание иранской ядерной программы и ограничения на ракетное вооружение.

