Цены на нефть «скачут» из-за заявлений Трампа, пока США концентрируют силы для атаки в Ормузском проливе: целью может стать остров Харк

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля по просьбе иранского правительства. По его словам, вопреки сообщениям «фейковых СМИ», переговоры идут «очень хорошо». Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.
«По просьбе правительства Ирана прошу считать это заявление уведомлением о том, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени США. Переговоры продолжаются и идут очень хорошо, несмотря на ошибочные заявления со стороны фейковых СМИ и других. Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп», — написал президент 26 марта.
Ранее Трамп в беседе с журналистами говорил, что Иран в качестве «подарка» пропустил через Ормузский пролив десять нефтяных танкеров. По его словам, они шли под пакистанскими флагами. Накануне иранские власти заявили, что при предварительном согласовании с Тегераном они разрешат пройти через Ормузский пролив судам «невраждебных государств»: Пакистана, Китая, Индии и Ирака.
Трамп сообщает о переговорах, Иран отрицает
22 марта президент США заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке. 23 марта Трамп сообщил, что после «хороших и продуктивных переговоров» с Ираном об окончании боевых действий он приказал отложить анонсированные удары по энергетической инфраструктуре на пять дней. Тогда Тегеран назвал заявление Трампа о переговорах ложью.
25 марта американские СМИ писали, что США передали Ирану через Пакистан план прекращения войны, состоящий из 15 пунктов. В их числе:
- полный отказ от ядерной программы;
- полный отказ от контроля над Ормузским проливом;
- полный отказ от поддержки ливанской военной группировки и политической партии «Хезболла» (признана террористической организацией рядом стран, включая страны Персидского залива).
В ответ иранский гостелеканал Press TV сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в политико-военных кругах, что Иран отверг американское предложение об урегулировании конфликта и заявил, что закончит войну только на своих условиях. В частности:
- полная остановка «агрессии и убийств»;
- создание механизмов, гарантирующих невозобновление боевых действий;
- выплата репараций и возмещение ущерба;
- прекращение войны на всех фронтах и для всех «сил сопротивления» в регионе;
- признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом.
Цены на нефть растут и падают после заявлений Трампа о переговорах
Как пишет Reuters, в пятницу, 20 марта цена не нефть Brent достигла максимума с июля 2022 года. Перед этим Трамп угрожал уничтожить главный газовый актив Ирана если Тегеран снова ударит по газовой инфраструктуре Катара.
После первого заявления Трампа от 23 марта о «хороших и продуктивных переговорах» цены на нефть рухнули более чем на 10% — примерно до $98 за баррель.
Затем, на фоне противоречивых сигналов и продолжающихся ударов Brent поднялась до чуть выше $100. Однако 27 марта, после заявления Трампа о том, что переговоры по прекращению войны идут успешно, цены на нефть снова снизились и могут показать самое сильное недельное падение за последние шесть месяцев, пишет Reuters.
Как перекрытие Ормузского пролива повлияло на цены на нефть
После начала войны США и Израиля против Ирана мировые цены на нефть резко выросли. 1 марта Иран перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около одной пятой мирового потребления нефти. Тогда же Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по американским и британским танкерам в районе пролива и Персидского залива. Всего было поражено около десяти танкеров. После этого проход танкеров и торговых судов через Ормузский пролив прекратился. Стоимость нефти марки Brent подскочила с примерно $70 до $111 к 18 марта.
По прогнозам аналитиков Macquarie Group Ltd, если война между США, Израилем и Ираном не прекратится до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, стоимость нефти может достичь рекордных $200 за баррель. В свою очередь, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), длительный рост цен на энергоносители может ускорить инфляцию и замедлить экономический рост в мире.
Военный сценарий открытия Ормузского пролива: захватить остров Харк и обменять на пролив
В этом свете США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. 25 марта Пентагон подтвердил Би-би-си планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток. 82-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых боеготовых соединений в армии. Как пишет издание, ее подразделения могут предоставить США возможность захватить и удерживать иранский остров Харк в Персидском заливе или другой ключевой объект или район. Ранее сценарий с захватом острова Харк обсуждался в СМИ.
Военный эксперт Давид Шарп говорит в разговоре с The Insider, что захват острова Харк не поможет напрямую разблокировать Ормузский пролив, но остров может стать разменной монетой, поскольку он обрабатывает около 90% экспортируемой Ираном нефти. Сложность заключается в том, что Иран сможет наносить удары по острову, однако в таком случае он может повредить собственную нефтяную инфраструктуру.
«Это не может прямо помочь, потому что остров Харк это не блокировка. Физически он на блокаду Ормузского пролива не влияет вообще никак. Тут задача лежит в другом: взять этот остров и превратить его в разменную карту как по вопросам пролива, так, может быть, и по другим темам. Это важнейший ресурс — через него проходит 90% иранского экспорта нефти. Если его контролировать, то можно полностью пресечь весь процесс экспорта. <...>
Сам остров находится всего в 25 км от иранского берега. Соответственно, всё, что иранцы соберут на континенте и что достреливает до острова, — артиллерия, беспилотники, ракеты любой дальности — может его достать. <...> Важнейшей задачей американцев будет давить авиацией огневые средства Ирана на континенте, которые обстреливают остров. Но тут есть важный факт: на острове находится ценная для Ирана нефтяная инфраструктура. Если Иран будет обстреливать остров не совсем высокоточным оружием, а куда попало, есть хороший шанс, что они разнесут или повредят собственную инфраструктуру. В таком случае, даже когда остров им отдадут, всё будет поломано или будет работать гораздо хуже».