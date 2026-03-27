Цены на нефть «скачут» из-за заявлений Трампа, пока США концентрируют силы для атаки в Ормузском проливе: целью может стать остров Харк

Президент США Дональд Трамп заявил, что отложил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана до 6 апреля по просьбе иранского правительства. По его словам, вопреки сообщениям «фейковых СМИ», переговоры идут «очень хорошо». Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

«По просьбе правительства Ирана прошу считать это заявление уведомлением о том, что я приостанавливаю период разрушения энергетических объектов на 10 дней — до понедельника, 6 апреля 2026 года, 20:00 по восточному времени США. Переговоры продолжаются и идут очень хорошо, несмотря на ошибочные заявления со стороны фейковых СМИ и других. Спасибо за внимание к этому вопросу! Президент Дональд Дж. Трамп», — написал президент 26 марта.

Ранее Трамп в беседе с журналистами говорил, что Иран в качестве «подарка» пропустил через Ормузский пролив десять нефтяных танкеров. По его словам, они шли под пакистанскими флагами. Накануне иранские власти заявили, что при предварительном согласовании с Тегераном они разрешат пройти через Ормузский пролив судам «невраждебных государств»: Пакистана, Китая, Индии и Ирака.

Трамп сообщает о переговорах, Иран отрицает

22 марта президент США заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке. 23 марта Трамп сообщил, что после «хороших и продуктивных переговоров» с Ираном об окончании боевых действий он приказал отложить анонсированные удары по энергетической инфраструктуре на пять дней. Тогда Тегеран назвал заявление Трампа о переговорах ложью.

25 марта американские СМИ писали, что США передали Ирану через Пакистан план прекращения войны, состоящий из 15 пунктов. В их числе:

полный отказ от ядерной программы;

полный отказ от контроля над Ормузским проливом;

полный отказ от поддержки ливанской военной группировки и политической партии «Хезболла» (признана террористической организацией рядом стран, включая страны Персидского залива).

В ответ иранский гостелеканал Press TV сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в политико-военных кругах, что Иран отверг американское предложение об урегулировании конфликта и заявил, что закончит войну только на своих условиях. В частности:

полная остановка «агрессии и убийств»;

создание механизмов, гарантирующих невозобновление боевых действий;

выплата репараций и возмещение ущерба;

прекращение войны на всех фронтах и для всех «сил сопротивления» в регионе;

признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом.

Цены на нефть растут и падают после заявлений Трампа о переговорах

Как пишет Reuters, в пятницу, 20 марта цена не нефть Brent достигла максимума с июля 2022 года. Перед этим Трамп угрожал уничтожить главный газовый актив Ирана если Тегеран снова ударит по газовой инфраструктуре Катара.

После первого заявления Трампа от 23 марта о «хороших и продуктивных переговорах» цены на нефть рухнули более чем на 10% — примерно до $98 за баррель.

Затем, на фоне противоречивых сигналов и продолжающихся ударов Brent поднялась до чуть выше $100. Однако 27 марта, после заявления Трампа о том, что переговоры по прекращению войны идут успешно, цены на нефть снова снизились и могут показать самое сильное недельное падение за последние шесть месяцев, пишет Reuters.

Как перекрытие Ормузского пролива повлияло на цены на нефть

После начала войны США и Израиля против Ирана мировые цены на нефть резко выросли. 1 марта Иран перекрыл Ормузский пролив — ключевой маршрут, через который проходит около одной пятой мирового потребления нефти. Тогда же Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал наносить удары по американским и британским танкерам в районе пролива и Персидского залива. Всего было поражено около десяти танкеров. После этого проход танкеров и торговых судов через Ормузский пролив прекратился. Стоимость нефти марки Brent подскочила с примерно $70 до $111 к 18 марта.

По прогнозам аналитиков Macquarie Group Ltd, если война между США, Израилем и Ираном не прекратится до июня, а Ормузский пролив останется закрытым, стоимость нефти может достичь рекордных $200 за баррель. В свою очередь, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ), длительный рост цен на энергоносители может ускорить инфляцию и замедлить экономический рост в мире.

Военный сценарий открытия Ормузского пролива: захватить остров Харк и обменять на пролив

В этом свете США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке. 25 марта Пентагон подтвердил Би-би-си планы отправки части 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США на Ближний Восток. 82-я воздушно-десантная дивизия считается одним из самых боеготовых соединений в армии. Как пишет издание, ее подразделения могут предоставить США возможность захватить и удерживать иранский остров Харк в Персидском заливе или другой ключевой объект или район. Ранее сценарий с захватом острова Харк обсуждался в СМИ.

Военный эксперт Давид Шарп говорит в разговоре с The Insider, что захват острова Харк не поможет напрямую разблокировать Ормузский пролив, но остров может стать разменной монетой, поскольку он обрабатывает около 90% экспортируемой Ираном нефти. Сложность заключается в том, что Иран сможет наносить удары по острову, однако в таком случае он может повредить собственную нефтяную инфраструктуру.