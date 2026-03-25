Власти Ирана отвергают возможность начала урегулирования конфликта с США до выполнения пяти иранских требований

Иран отверг американское предложение об урегулировании конфликта, заявив, что завершит войну исключительно на собственных условиях и в собственные сроки. Об этом сообщил высокопоставленный политико-военный источник, знакомый с деталями переговоров, в эксклюзивном интервью иранскому гостелеканалу Press TV.

По словам источника, Вашингтон задействовал различные дипломатические каналы, в том числе ряд региональных посредников, однако выдвинутые им предложения Тегеран счел завышенными и оторванными от реального положения дел. Нынешнюю инициативу Иран расценил как провокацию, направленную на нагнетание напряженности.

Тегеран огласил пять условий прекращения войны. Это полная остановка «агрессии и убийств», создание механизмов, гарантирующих невозобновление боевых действий, выплата репараций и возмещение ущерба, прекращение войны на всех фронтах и для всех «сил сопротивления» в регионе, а также признание суверенного права Ирана на контроль над Ормузским проливом как обязательного условия выполнения обязательств другой стороной. Источник подчеркнул, что эти требования дополняют позиции, которые Иран выдвигал на втором раунде женевских переговоров незадолго до американо-израильских ударов 28 февраля.

«Война закончится тогда, когда это решит Иран, а не тогда, когда это видится Трампу», — заявил источник. До принятия всех условий никаких переговоров не будет, подчеркнул он, добавив, что иранские силы «продолжат оборонительные операции» и будут наносить «тяжелые удары» по противнику.

Боевые действия начались 28 февраля с убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи и ряда военных и государственных руководителей страны во время непрямых переговоров по иранской ядерной программе. Press TV утверждает, что в последние дни американская сторона обращалась к ряду региональных государств с просьбой склонить Тегеран к прекращению ударов и открытию Ормузского пролива для американских судов.