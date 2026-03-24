Ливан выслал иранского посла, объявив его персоной нон грата

Ливан объявил иранского посла Мохаммада Резу Рауфа Шейбани персоной нон грата и потребовал его выезда из страны до воскресенья, 29 марта, сообщает Al Jazeera. МИД страны также отозвал своего посла из Тегерана для консультаций, сославшись на нарушения Ираном дипломатических норм и принятых правил взаимодействия между двумя странами.

Конфликт начался во время продолжающейся израильской военной операции в Ливане. Боевые действия начались в ночь на 2 марта, когда «Хезболла» атаковала Израиль в качестве мести за убийство аятоллы Али Хаменеи, после чего военнослужащие 91-й дивизии ЦАХАЛ вошли на юг Ливана.

В ночь на 24 марта в Бейруте были убиты не менее трех человек в результате израильских ударов. ЦАХАЛ заявил, что целью атак стали члены силового подразделения КСИР — Сил «Кудс». Иран при этом сообщил, что четыре гражданина страны погибли в одном из отелей Бейрута в первые дни конфликта, настаивая на их мирном статусе.

Как пояснил в комментарии The Insider востоковед Руслан Сулейманов, высылка стала предсказуемым шагом властей Ливана:

«Правительство Ливана стремится решить вопрос с разоружением "Хезболлы" и нормализовать отношения с США, ЕС и Израилем. Для этого Бейрут предпринимает крайне жесткие шаги, в том числе в отношении Ирана. Но это решение едва ли изменит ситуацию на земле, где "Хезболла" по-прежнему стоит на ногах, пользуется поддержкой и способна организовывать сопротивление Израилю. Это возможно и без прямой поддержки Тегерана».

Еще 2 марта премьер-министр Ливана Наваф Салам объявил военную деятельность «Хезболлы» незаконной и призвал силы безопасности «предотвратить любые нападения, совершаемые с территории Ливана». Группировка считается классическим инструментом влияния Ирана в регионе.

В 2024 году «Хезболла» вышла из войны с Израилем существенно ослабленной: большинство высших лидеров группировки были убиты, погибли тысячи боевиков. В августе 2025 года власти Ливана собирались полностью разоружить «Хезболлу» до конца года.