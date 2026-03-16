Израиль начал «ограниченные и целенаправленные» наземные операции против «Хезболлы» на юге Ливана — ЦАХАЛ

Израильская армия начала «ограниченные и целенаправленные» наземные операции против инфраструктуры «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным армии, в последние дни подразделения 91-й дивизии проводят такие операции против ключевых опорных пунктов группировки, чтобы усилить передовую линию обороны на северной границе Израиля.

В ЦАХАЛ заявили, что действия направлены на уничтожение инфраструктуры «Хезболлы» и ликвидацию боевиков, действующих в этом районе, «с целью устранить угрозы и создать дополнительный уровень безопасности для жителей северного Израиля».

Перед началом наземных действий армия нанесла удары по объектам группировки при помощи артиллерии и авиации ВВС Израиля. По данным военных, это было сделано для снижения угроз в зоне операции.

В пресс-службе также подчеркнули, что израильские военнослужащие продолжают выполнять оборонительные задачи по защите населенных пунктов Галилеи.

«ЦАХАЛ продолжит решительно действовать против террористической организации „Хезболла“, которая решила присоединиться к боевым действиям и действует под покровительством иранского террористического режима. ЦАХАЛ не допустит нанесения вреда израильским гражданам», — говорится в заявлении.

В начале марта ЦАХАЛ сообщал о проведении тактических операций вдоль израильско-ливанской границы. Военные заявляли, что наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы», которая «выбрала путь нападения на Израиль от имени иранского режима». Тогда же командование армии называло начало более масштабной наземной операции в Ливане «маловероятным».

14 марта министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что Израиль готов занять территории на юге Ливана, если боевики «Хезболлы» не будут разоружены. По его словам, «ливанское правительство заплатит большую цену в виде ущерба национальной инфраструктуре и территориальных потерь», пока не выполнит своих обязательств по разоружению группировки.

Ранее Ливанская армия заявила, что перебросила войска с некоторых приграничных позиций в связи с вторжениями израильских сил на юг Ливана. Как уточняет израильский военный эксперт Давид Шарп в разговоре с The Insider, армии Ливана, как правило, заранее сообщают, когда нужно отойти:

«Им через американцев (или раньше ЮНИФИЛ) обычно сообщают (если не какой-то случай, когда нужна полная внезапность), чтобы уходили или не высовывались».

Также правительство Ливана ввело запрет на деятельность «Хезболлы» и на военную деятельность КСИР по всей территории страны.



