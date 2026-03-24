США наращивают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне противоречивых заявлений о переговорах с Ираном

Несмотря на противоречивые сигналы о возможных переговорах США с Ираном с середины марта зафиксированы десятки рейсов военно-транспортной авиации из США на Ближний Восток, также в сторону Персидского залива движется 11-я экспедиционная группа Корпуса морской пехоты США. По мнению военного эксперта Давида Шарпа, это не может свидетельствовать о скором прекращении войны США и Израиля против Ирана, даже если переговоры ведутся.



Как пишет издание The War Zone со ссылкой на данные ОSINТ-аналитиков, с 12 марта зафиксировано не менее 35 транспортных рейсов американских военно-транспортных самолетов C-17 на Ближний Восток, еще 11 находятся в пути по состоянию на 23 марта.

Среди точек вылета — ключевые военные базы в континентальной части США, включая Форт-Брэгг (Северная Каролина) и Форт-Кэмпбелл (Кентукки). Форт-Брэгг, в частности, является базой 82-й воздушно-десантной дивизии.

В качестве пунктов назначения называются авиабазы в Израиле и Иордании.



Кроме того, в сторону Персидского залива сейчас движется 11-я экспедиционная группа Корпуса морской пехоты США (переход из района Окинавы начался 13 марта 2026 года) в составе кораблей USS Tripoli (LHA-7), USS San Diego (LPD-22), USS New Orleans (LPD-18). 20 марта 2026 года стало известно о выдвижении из Сан-Диего 31-й экспедиционной группы Корпуса морской пехоты в составе USS Boxer (LHD-4), USS Comstock (LSD-45) и USS Portland (LPD-27). В каждой группе насчитывается свыше двух тысяч морпехов, а также самолеты F-35A и конвертопланы CV-22.

Военный эксперт Давид Шарп в разговоре с The Insider отмечает, что ключевым индикатором остаются не заявления, а действия:

«По поводу заявлений Трампа, особенно в контексте Ирана, всегда нужно следить за делами. Если его не устроят условия завершения войны, значит, она не будет завершена. В любом случае американцы готовят опции. Для этого перебрасывается морская пехота, 82-я дивизия в процессе обсуждения, а она может быть переброшена очень быстро, в этом ее смысл — быстрое развертывание за короткое время. А остальное — я не знаю начинку этих самолетов, но это грузы, боеприпасы для самолетов, средства ПВО, боеприпасы для средств ПВО, возможно, еще какие-то вещи. Даже если кто-то и ведет переговоры, он должен учитывать, что война не закончится».

22 марта президент США заявил, что уничтожит иранские электростанции, если Тегеран не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов. В ответ Иран пригрозил ударить по союзникам США на Ближнем Востоке. 23 марта Трамп сообщил, что после «хороших и продуктивных переговоров» с Ираном об окончании боевых действий он приказал отложить анонсированные удары по энергетической инфраструктуре на пять дней. Тогда Тегеран назвал заявление Трампа о переговорах ложью.



Однако, как пишет 24 марта израильское издание Ynet со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника , глава МИД Ирана Аббас Аракчи во время телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом заявил, что верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи одобрил переговоры с Вашингтоном.