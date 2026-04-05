Трамп в пасхальное воскресенье обматерил Иран из-за Ормузского пролива, пообещал «ад» во вторник и закончил угрозы словами: «Хвала Аллаху»

«Во вторник будет День электростанций и День мостов — все сразу, в Иране. Такого вы еще не видели!!! Откройте, блядь, пролив, вы сумасшедшие ублюдки, иначе будете жить в аду — ПРОСТО СМОТРИТЕ! Хвала Аллаху. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП».

Спустя несколько часов он написал:

«Вторник, 20:00 по восточному времени!»

Накануне, 4 апреля, Дональд Трамп уже выступал с резким ультиматумом в адрес Тегерана. В своей соцсети Truth Social он заявил, что у Тегерана остается 48 часов на выполнение требований Вашингтона.

Ранее Трамп требовал от Ирана либо открыть Ормузский пролив для судоходства, либо пойти на соглашение с США, в противном случае угрожая ударами. 27 марта он сообщил, что распорядился временно приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана — сначала на пять дней, а затем продлил паузу до 6 апреля, заявив, что это сделано «по просьбе иранского правительства».

При этом, по данным Reuters, Тегеран не демонстрировал готовности к уступкам и отклонил предложенный Вашингтоном план урегулирования.

На фоне эскалации США усиливают военное присутствие в регионе. Сообщалось о переброске дополнительных сил, включая морскую пехоту и десантные подразделения. Одновременно сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива — одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью, через который проходит около 20% глобальных поставок.