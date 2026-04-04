675

 

 

 

 

 

Трамп: «Осталось 48 часов, прежде чем на Иран обрушится настоящий ад»

Фото: Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось 48 часов на выполнение условий Вашингтона. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social:

«Помните, как я дал Ирану десять дней, чтобы ЗАКЛЮЧИТЬ СОГЛАШЕНИЕ или ОТКРЫТЬ ПРОЛИВ ОРМУЗ? Время на исходе — осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад. Слава Богу!»

Ранее Трамп уже выдвигал ультиматум Тегерану, требуя открыть Ормузский пролив или заключить соглашение с США. В противном случае он угрожал новыми ударами.

27 марта Трамп сообщил, что распорядился продлить паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана на 10 дней — до 6 апреля. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства», а переговоры, несмотря на заявления «фейковых СМИ», «идут очень хорошо».

Изначально пауза была объявлена 23 марта на пять дней на фоне непрямых переговоров с Тегераном. При этом, по данным Reuters, Иран не демонстрировал готовности к компромиссу и отклонил американский план урегулирования.

На фоне этих заявлений США продолжают наращивать военное присутствие в регионе. Сообщалось о переброске дополнительных сил, включая морскую пехоту и десантников. Одновременно сохраняется напряженность вокруг Ормузского пролива — ключевого маршрута, через который проходит около пятой части мировых поставок нефти.

