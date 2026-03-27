Трамп продлил приостановку ударов по энергетике Ирана до 6 апреля

Фото: след от ракеты над Нетанией, Израиль, 27 марта 2026 /AFP

Президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился продлить паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана на 10 дней. Изначально срок приостановки ударов должен был истечь в эту субботу, 28 марта. Новый срок — 6 апреля. Об этом Трамп написал в своей соцсети TruthSocial. 

По словам Трампа, он принял это решение «по просьбе иранского правительства». Удары по энергетике Ирана приостановлены до 20:00 (по восточному времени) 6 апреля. 

«Переговоры продолжаются, и, несмотря на ошибочные заявления фейковых СМИ и других источников, они проходят очень хорошо», — написал он в посте. 

Изначально Трамп 23 марта объявил о пятидневной паузе в ударах по иранской энергетике. Это было сделано на фоне непрямых переговоров с Тегераном. Нынешний срок — 6 апреля — последний день, к которому Иран должен заключить сделку с США, рискуя в противном случае столкнуться с новой волной ударов по энергетике. 

Агентство Reuters при этом отмечает, что сам Тегеран не давал сигналов о своей готовности к какому-либо компромиссу и отклонил американский план завершения войны, состоявший из 15 пунктов. Трамп накануне, впрочем, утверждал, что Иран «умоляет заключить сделку». 

Продление отсрочки для ударов по энергетике в то же время дает США больше времени для сосредоточения сил в регионе. Ранее стало известно, что США перебрасывают в регион дополнительно около 5 тысяч морских пехотинцев и еще порядка 2 тысяч десантников

