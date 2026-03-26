Трамп отказался называть конфликт в Иране «войной»: «Война — это, возможно, не очень хорошая вещь. Я буду говорить “военная операция”»

The Insider
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет называть конфликт в Иране «войной», поскольку, по его мнению, этот термин связан с «не очень хорошим поступком». Об этом он сказал на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета конгресса (NRCC), передает The Hill.

«Я не буду использовать слово “война“, потому что говорят: если ты используешь слово “война“, это, возможно, не очень хорошая вещь», — сказал Трамп собравшимся законодателям-республиканцам на вокзале Union Station в Вашингтоне. «Им не нравится слово “война“, потому что тогда предполагается, что нужно получать одобрение. Поэтому я буду использовать слова “военная операция“, потому что по сути это так и есть. Это военное уничтожение».

Согласно Конституции США, объявлять войну может только Конгресс. Как отмечает The Hill, демократы с начала военной операции в феврале настаивают, что президент должен получить одобрение законодателей перед расширением применения силы в Иране. Ряд республиканцев, в свою очередь, считают, что глава государства вправе действовать без согласования, используя свои полномочия главнокомандующего.

Статьи по теме

  1. «Главе полиции я привозил от Могилевича по $50–100 тысяч, Орбану — от $300 тысяч и выше». Исповедь Ласло Ковача, экс-члена ОПГ в Будапеште
  2. Украинский «миддлстрайк». Как ВСУ научились массово бить по целям до 300 км от линии фронта и почему ВС РФ ничего не могут с этим поделать
  3. «Путин сказал мне: хотите вести такой бизнес, ведите его в Израиле» : откровения Павла Дурова из новой биографической книги
  4. «Мы обманули Путина». Арестованный экс-помощник Фургала Тимофеев о разборках мафии, партнерстве с ФСБ и мести Кремля
  5. Прощание с «майскими указами». Почему Россия окончательно отказалась от требований по средним зарплатам для врачей и учителей

