Трамп отказался называть конфликт в Иране «войной»: «Война — это, возможно, не очень хорошая вещь. Я буду говорить “военная операция”»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет называть конфликт в Иране «войной», поскольку, по его мнению, этот термин связан с «не очень хорошим поступком». Об этом он сказал на ежегодном благотворительном ужине Национального республиканского комитета конгресса (NRCC), передает The Hill.

«Я не буду использовать слово “война“, потому что говорят: если ты используешь слово “война“, это, возможно, не очень хорошая вещь», — сказал Трамп собравшимся законодателям-республиканцам на вокзале Union Station в Вашингтоне. «Им не нравится слово “война“, потому что тогда предполагается, что нужно получать одобрение. Поэтому я буду использовать слова “военная операция“, потому что по сути это так и есть. Это военное уничтожение».

Согласно Конституции США, объявлять войну может только Конгресс. Как отмечает The Hill, демократы с начала военной операции в феврале настаивают, что президент должен получить одобрение законодателей перед расширением применения силы в Иране. Ряд республиканцев, в свою очередь, считают, что глава государства вправе действовать без согласования, используя свои полномочия главнокомандующего.